https://ria.ru/20220330/sanktsii-1780802652.html
Страны СНГ обсудят меры по минимизации влияния западных санкций
Страны СНГ обсудят меры по минимизации влияния западных санкций - РИА Новости, 30.03.2022
Страны СНГ обсудят меры по минимизации влияния западных санкций
Главы правительств стран СНГ планируют в мае обсудить совместные меры по минимизации влияния на экономики государств санкций Запада, сообщил первый заместитель... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T10:01
2022-03-30T10:01
2022-03-30T10:01
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МИНСК, 30 мар – РИА Новости. Главы правительств стран СНГ планируют в мае обсудить совместные меры по минимизации влияния на экономики государств санкций Запада, сообщил первый заместитель председателя Исполнительного комитета Содружества Леонид Анфимов."По просьбе российской стороны на очередное заседание совета глав правительств, которое пройдет в режиме видеоконференцсвязи 20 мая, предлагается вынести вопрос о совместных действиях по работе экономик стран СНГ в условиях санкционного давления. То есть мы должны выработать общие подходы, чтобы минимизировать это давление и санкции, которые обрушились и на Беларусь, и на Россию", - сказал Анфимов журналистам в среду в Минске.По его мнению, эти санкции против Минска и Москвы "должны отразиться на эффективности работы экономик всех стран Содружества".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, москва, минск, снг, в мире, россия
Страны СНГ обсудят меры по минимизации влияния западных санкций
Главы правительств стран СНГ обсудят меры по минимизации влияния западных санкций