https://ria.ru/20220330/sanktsii-1780802652.html

Страны СНГ обсудят меры по минимизации влияния западных санкций

Страны СНГ обсудят меры по минимизации влияния западных санкций - РИА Новости, 30.03.2022

Страны СНГ обсудят меры по минимизации влияния западных санкций

Главы правительств стран СНГ планируют в мае обсудить совместные меры по минимизации влияния на экономики государств санкций Запада, сообщил первый заместитель... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T10:01

2022-03-30T10:01

2022-03-30T10:01

белоруссия

москва

минск

снг

в мире

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/100035/90/1000359006_0:41:700:435_1920x0_80_0_0_06c26694af216b131896c8a395fe0dd3.jpg

МИНСК, 30 мар – РИА Новости. Главы правительств стран СНГ планируют в мае обсудить совместные меры по минимизации влияния на экономики государств санкций Запада, сообщил первый заместитель председателя Исполнительного комитета Содружества Леонид Анфимов."По просьбе российской стороны на очередное заседание совета глав правительств, которое пройдет в режиме видеоконференцсвязи 20 мая, предлагается вынести вопрос о совместных действиях по работе экономик стран СНГ в условиях санкционного давления. То есть мы должны выработать общие подходы, чтобы минимизировать это давление и санкции, которые обрушились и на Беларусь, и на Россию", - сказал Анфимов журналистам в среду в Минске.По его мнению, эти санкции против Минска и Москвы "должны отразиться на эффективности работы экономик всех стран Содружества".

https://ria.ru/20220328/sng-1780540067.html

белоруссия

москва

минск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

белоруссия, москва, минск, снг, в мире, россия