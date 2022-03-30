https://ria.ru/20220330/sanktsii-1780801610.html

Лавров и Ван И отметили контрпродуктивность санкций против России

Лавров и Ван И отметили контрпродуктивность санкций против России - РИА Новости, 30.03.2022

Лавров и Ван И отметили контрпродуктивность санкций против России

Главы МИД РФ и Китая Сергей Лавров и Ван И на переговорах в Туньси отметили контрпродуктивность незаконных односторонних санкций, введенных против России США и... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T09:56

2022-03-30T09:56

2022-03-30T09:56

политика

россия

китай

ван и (политик)

сергей лавров

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Главы МИД РФ и Китая Сергей Лавров и Ван И на переговорах в Туньси отметили контрпродуктивность незаконных односторонних санкций, введенных против России США и их союзниками, сообщил МИД РФ."Стороны отметили контрпродуктивный характер незаконных односторонних санкций, введенных в отношении России США и их сателлитами", - сообщил МИД РФ по итогам встречи.Ранее ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220330/yuan-1780678222.html

россия

китай

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, россия, китай, ван и (политик), сергей лавров