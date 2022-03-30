Лавров и Ван И отметили контрпродуктивность санкций против России
Главы МИД России и Китая Лавров и Ван И отметили контрпродуктивность санкций против Москвы
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Китая Ван И
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Китая Ван И. Архивное фото
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Главы МИД РФ и Китая Сергей Лавров и Ван И на переговорах в Туньси отметили контрпродуктивность незаконных односторонних санкций, введенных против России США и их союзниками, сообщил МИД РФ.
Ранее ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.