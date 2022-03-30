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Лавров и Ван И отметили контрпродуктивность санкций против России - РИА Новости, 30.03.2022
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Лавров и Ван И отметили контрпродуктивность санкций против России
Лавров и Ван И отметили контрпродуктивность санкций против России - РИА Новости, 30.03.2022
Лавров и Ван И отметили контрпродуктивность санкций против России
Главы МИД РФ и Китая Сергей Лавров и Ван И на переговорах в Туньси отметили контрпродуктивность незаконных односторонних санкций, введенных против России США и... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T09:56
2022-03-30T09:56
политика
россия
китай
ван и (политик)
сергей лавров
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Главы МИД РФ и Китая Сергей Лавров и Ван И на переговорах в Туньси отметили контрпродуктивность незаконных односторонних санкций, введенных против России США и их союзниками, сообщил МИД РФ."Стороны отметили контрпродуктивный характер незаконных односторонних санкций, введенных в отношении России США и их сателлитами", - сообщил МИД РФ по итогам встречи.Ранее ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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политика, россия, китай, ван и (политик), сергей лавров
09:56 30.03.2022
 
Лавров и Ван И отметили контрпродуктивность санкций против России

Главы МИД России и Китая Лавров и Ван И отметили контрпродуктивность санкций против Москвы

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Китая Ван И
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Китая Ван И - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Китая Ван И. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Главы МИД РФ и Китая Сергей Лавров и Ван И на переговорах в Туньси отметили контрпродуктивность незаконных односторонних санкций, введенных против России США и их союзниками, сообщил МИД РФ.
"Стороны отметили контрпродуктивный характер незаконных односторонних санкций, введенных в отношении России США и их сателлитами", - сообщил МИД РФ по итогам встречи.
Ранее ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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