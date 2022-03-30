https://ria.ru/20220330/sanktsii-1780791715.html

Япония разработала поправки для действия антироссийских санкций

Япония разработала поправки для действия антироссийских санкций - РИА Новости, 30.03.2022

Япония разработала поправки для действия антироссийских санкций

Япония разработала поправки к закону о правилах транзакций и обмене валют, в том числе и криптовалют, чтобы не дать возможности России вывести часть активов... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T08:30

2022-03-30T08:30

2022-03-30T08:30

санкции в отношении россии

япония

в мире

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ТОКИО, 30 мар – РИА Новости. Япония разработала поправки к закону о правилах транзакций и обмене валют, в том числе и криптовалют, чтобы не дать возможности России вывести часть активов из-под санкций, сообщил телеканал NHK.Поправки к закону должны не допустить перевода части активов в криптовалюты для вывода их из-под действия санкций после отключения ряда российских банков от системы SWIFT.Меры предусматривают ограничения на перевод криптовалютных средств лиц и организаций, попавших под санкции, третьим лицам, а криптовалютные биржи обяжут заранее выяснять информацию о клиентах и адресатах транзакций, чтобы избежать сделок с лицами и организациями, подпавшими под санкции.Правительство рассчитывает, что парламент примет закон в ходе текущей сессии.

https://ria.ru/20220329/yaponiya-1780671786.html

https://ria.ru/20220329/yaponiya-1780664153.html

япония

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

санкции в отношении россии, япония, в мире