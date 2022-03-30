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Япония разработала поправки для действия антироссийских санкций - РИА Новости, 30.03.2022
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Япония разработала поправки для действия антироссийских санкций
Япония разработала поправки для действия антироссийских санкций - РИА Новости, 30.03.2022
Япония разработала поправки для действия антироссийских санкций
Япония разработала поправки к закону о правилах транзакций и обмене валют, в том числе и криптовалют, чтобы не дать возможности России вывести часть активов... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T08:30
2022-03-30T08:30
санкции в отношении россии
япония
в мире
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ТОКИО, 30 мар – РИА Новости. Япония разработала поправки к закону о правилах транзакций и обмене валют, в том числе и криптовалют, чтобы не дать возможности России вывести часть активов из-под санкций, сообщил телеканал NHK.Поправки к закону должны не допустить перевода части активов в криптовалюты для вывода их из-под действия санкций после отключения ряда российских банков от системы SWIFT.Меры предусматривают ограничения на перевод криптовалютных средств лиц и организаций, попавших под санкции, третьим лицам, а криптовалютные биржи обяжут заранее выяснять информацию о клиентах и адресатах транзакций, чтобы избежать сделок с лицами и организациями, подпавшими под санкции.Правительство рассчитывает, что парламент примет закон в ходе текущей сессии.
https://ria.ru/20220329/yaponiya-1780671786.html
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санкции в отношении россии, япония, в мире
08:30 30.03.2022
 
Япония разработала поправки для действия антироссийских санкций

Япония разработала поправки, чтобы не допустить вывода российских активов из-под санкций

© AP Photo / Kiichiro SatoПанорама Токио
Панорама Токио - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© AP Photo / Kiichiro Sato
Панорама Токио. Архивное фото
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ТОКИО, 30 мар – РИА Новости. Япония разработала поправки к закону о правилах транзакций и обмене валют, в том числе и криптовалют, чтобы не дать возможности России вывести часть активов из-под санкций, сообщил телеканал NHK.
Поправки к закону должны не допустить перевода части активов в криптовалюты для вывода их из-под действия санкций после отключения ряда российских банков от системы SWIFT.
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Меры предусматривают ограничения на перевод криптовалютных средств лиц и организаций, попавших под санкции, третьим лицам, а криптовалютные биржи обяжут заранее выяснять информацию о клиентах и адресатах транзакций, чтобы избежать сделок с лицами и организациями, подпавшими под санкции.
Правительство рассчитывает, что парламент примет закон в ходе текущей сессии.
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