В Китае рассказали, как США в борьбе с Россией нанесли удар по Европе
"Синьхуа": антироссийские санкции, введенные Западом, нанесли ущерб Европе
Флаг Евросоюза
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Антироссийские санкции, введенные Западом после обострения противостояния на Украине, наносят ущерб стратегической автономии Европы. С таким утверждением выступило китайское издание "Синьхуа".
Президент США Джо Байден, чтобы усилить давление на Россию, выдвинул в ходе визита в Европу целый ряд предложений в области энергетики и военной безопасности. Однако, подчеркивается в статье, большинство мер, предлагаемых Соединенными Штатами, основаны на их собственных интересах и вряд ли могут решить проблемы, нависшие над Европой.
Трудности, касающиеся энергетики, безопасности и беженцев, возникшие в европейских странах после обострения ситуации на Украине, побудили их задуматься о том, как достичь стратегической автономии и избежать опасностей, которые могут возникнуть в будущем из-за следования за Америкой. При этом негативные последствия и влияние на экономику от масштабных ограничений, введенных США и ЕС.
Действия Америки по отношению к собственным союзникам поставили под сомнение ее лидерство и авторитет. "Европейские страны все больше осознают, что больше не могут полагаться на нее в таких областях, как безопасность", - утверждается в статье.
Основная цель альянса, созданного США, состоит в том, чтобы сохранить американскую гегемонию, — и как только дело касается жизненно важных интересов Америки, ее европейским союзникам "не следует ожидать никаких одолжений или любезностей", резюмирует Синьхуа.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
На фоне боевых действий во многих украинских городах и селах складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это российское Минобороны возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров. Кроме того, по имеющейся информации, националисты продолжают удерживать мирных жителей в качестве живого щита — свыше четырех с половиной миллионов человек в Киеве, Харькове, Чернигове, Сумах и других городах.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>