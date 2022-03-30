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В Китае рассказали, как США в борьбе с Россией нанесли удар по Европе - РИА Новости, 30.03.2022
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В Китае рассказали, как США в борьбе с Россией нанесли удар по Европе
В Китае рассказали, как США в борьбе с Россией нанесли удар по Европе - РИА Новости, 30.03.2022
В Китае рассказали, как США в борьбе с Россией нанесли удар по Европе
Антироссийские санкции, введенные Западом после обострения противостояния на Украине, наносят ущерб стратегической автономии Европы. С таким утверждением... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T04:11
2022-03-30T04:11
в мире
сша
европа
россия
украина
санкции
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Антироссийские санкции, введенные Западом после обострения противостояния на Украине, наносят ущерб стратегической автономии Европы. С таким утверждением выступило китайское издание "Синьхуа".Президент США Джо Байден, чтобы усилить давление на Россию, выдвинул в ходе визита в Европу целый ряд предложений в области энергетики и военной безопасности. Однако, подчеркивается в статье, большинство мер, предлагаемых Соединенными Штатами, основаны на их собственных интересах и вряд ли могут решить проблемы, нависшие над Европой.Трудности, касающиеся энергетики, безопасности и беженцев, возникшие в европейских странах после обострения ситуации на Украине, побудили их задуматься о том, как достичь стратегической автономии и избежать опасностей, которые могут возникнуть в будущем из-за следования за Америкой. При этом негативные последствия и влияние на экономику от масштабных ограничений, введенных США и ЕС.Действия Америки по отношению к собственным союзникам поставили под сомнение ее лидерство и авторитет. "Европейские страны все больше осознают, что больше не могут полагаться на нее в таких областях, как безопасность", - утверждается в статье.Основная цель альянса, созданного США, состоит в том, чтобы сохранить американскую гегемонию, — и как только дело касается жизненно важных интересов Америки, ее европейским союзникам "не следует ожидать никаких одолжений или любезностей", резюмирует Синьхуа.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.На фоне боевых действий во многих украинских городах и селах складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это российское Минобороны возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров. Кроме того, по имеющейся информации, националисты продолжают удерживать мирных жителей в качестве живого щита — свыше четырех с половиной миллионов человек в Киеве, Харькове, Чернигове, Сумах и других городах.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, сша, европа, россия, украина, санкции
04:11 30.03.2022
 
В Китае рассказали, как США в борьбе с Россией нанесли удар по Европе

"Синьхуа": антироссийские санкции, введенные Западом, нанесли ущерб Европе

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг Евросоюза
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Антироссийские санкции, введенные Западом после обострения противостояния на Украине, наносят ущерб стратегической автономии Европы. С таким утверждением выступило китайское издание "Синьхуа".
Президент США Джо Байден, чтобы усилить давление на Россию, выдвинул в ходе визита в Европу целый ряд предложений в области энергетики и военной безопасности. Однако, подчеркивается в статье, большинство мер, предлагаемых Соединенными Штатами, основаны на их собственных интересах и вряд ли могут решить проблемы, нависшие над Европой.
Трудности, касающиеся энергетики, безопасности и беженцев, возникшие в европейских странах после обострения ситуации на Украине, побудили их задуматься о том, как достичь стратегической автономии и избежать опасностей, которые могут возникнуть в будущем из-за следования за Америкой. При этом негативные последствия и влияние на экономику от масштабных ограничений, введенных США и ЕС.
Действия Америки по отношению к собственным союзникам поставили под сомнение ее лидерство и авторитет. "Европейские страны все больше осознают, что больше не могут полагаться на нее в таких областях, как безопасность", - утверждается в статье.
Основная цель альянса, созданного США, состоит в том, чтобы сохранить американскую гегемонию, — и как только дело касается жизненно важных интересов Америки, ее европейским союзникам "не следует ожидать никаких одолжений или любезностей", резюмирует Синьхуа.
США - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
02:44
Американские журналисты признали конец гегемонии США
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
На фоне боевых действий во многих украинских городах и селах складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это российское Минобороны возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров. Кроме того, по имеющейся информации, националисты продолжают удерживать мирных жителей в качестве живого щита — свыше четырех с половиной миллионов человек в Киеве, Харькове, Чернигове, Сумах и других городах.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреСШАЕвропаРоссияУкраинаСанкции
 
 
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