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Samsung удалил букву Z со страниц своего сайта в Прибалтике - РИА Новости, 30.03.2022
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Samsung удалил букву Z со страниц своего сайта в Прибалтике
Samsung удалил букву Z со страниц своего сайта в Прибалтике - РИА Новости, 30.03.2022
Samsung удалил букву Z со страниц своего сайта в Прибалтике
Корейский производитель электроники Samsung удалил букву Z со своих страниц в Прибалтике и может сделать это и на всех своих европейских страницах, пишут... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T13:31
2022-03-30T13:31
в мире
россия
латвия
литва
samsung
эстония
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Корейский производитель электроники Samsung удалил букву Z со своих страниц в Прибалтике и может сделать это и на всех своих европейских страницах, пишут профильные СМИ.При этом корреспонденты РИА Новости не увидели изменений на странице официального сайта Samsung в Латвии: буква Z по-прежнему присутствует в модели телефона Galaxy Z Fold 3. Литовский сайт также оставил название без изменения.На эстонском же сайте производителя название модели вверху страницы действительно "потеряло" букву Z, однако ниже на той же продуктовой странице Z присутствует.Буква Z нанесена на борта российской военной техники, участвующей в военной спецоперации на Украине. В самой России этот знак стал неофициальным символом поддержки операции.Ранее депутаты парламента Литвы предложили приравнять георгиевскую ленточку и букву Z к нацистским и коммунистическим символам, за их демонстрацию будет грозить штраф до 500 евро. Кроме того, как сообщил таблоид BILD, власти нескольких федеральных земель Германии приняли решение запретить логотип с латинской буквой Z.
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в мире, россия, латвия, литва, samsung, эстония
13:31 30.03.2022
 
Samsung удалил букву Z со страниц своего сайта в Прибалтике

Корейский производитель электроники Samsung удалил букву Z со своих страниц в Прибалтике

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкФирменный салон Samsung Electronics
Фирменный салон Samsung Electronics - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Фирменный салон Samsung Electronics
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Корейский производитель электроники Samsung удалил букву Z со своих страниц в Прибалтике и может сделать это и на всех своих европейских страницах, пишут профильные СМИ.
При этом корреспонденты РИА Новости не увидели изменений на странице официального сайта Samsung в Латвии: буква Z по-прежнему присутствует в модели телефона Galaxy Z Fold 3. Литовский сайт также оставил название без изменения.
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29 марта, 17:40Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Рада зарегистрировала законопроект о запрете символов Z, V и O
На эстонском же сайте производителя название модели вверху страницы действительно "потеряло" букву Z, однако ниже на той же продуктовой странице Z присутствует.
Буква Z нанесена на борта российской военной техники, участвующей в военной спецоперации на Украине. В самой России этот знак стал неофициальным символом поддержки операции.
Ранее депутаты парламента Литвы предложили приравнять георгиевскую ленточку и букву Z к нацистским и коммунистическим символам, за их демонстрацию будет грозить штраф до 500 евро. Кроме того, как сообщил таблоид BILD, власти нескольких федеральных земель Германии приняли решение запретить логотип с латинской буквой Z.
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