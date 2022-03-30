https://ria.ru/20220330/sadovnichiy-1780776330.html

Ректор МГУ поддержал создание центра русского языка в Ереване

Ректор МГУ поддержал создание центра русского языка в Ереване - РИА Новости, 30.03.2022

Ректор МГУ поддержал создание центра русского языка в Ереване

Ректор МГУ Виктор Садовничий сообщил, что поддерживает создание Центра распространения русского языка в Ереванском филиале МГУ. РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T07:28

2022-03-30T07:28

2022-03-30T07:28

культура

новости культуры

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мгу имени м. в. ломоносова

виктор садовничий

ереван

армения

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Ректор МГУ Виктор Садовничий сообщил, что поддерживает создание Центра распространения русского языка в Ереванском филиале МГУ."Мы готовы всем своим научным потенциалом наполнить этот центр идеями, знаниями, опытом. У наших стран много общего в области истории, культуры, ментальности. Особенно важно сотрудничество в сфере поддержки русского языка и литературы. Обязательно найдем специалистов, которые обладают необходимыми знаниями и методиками преподавания", – сказал Садовничий на встрече с председателем попечительского совета филиала Робертом Тонеяном.Садовничий отметил, что в филиале нужно открывать новые направления, в которых силён МГУ.Ректор также обратил внимание, что инициатива руководства филиала, касающаяся пополнения его библиотечного фонда, будет оперативно поддержана руководством университета.

ереван

армения

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2022

Анастасия Захтаренко

Анастасия Захтаренко

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анастасия Захтаренко

новости культуры, образование, мгу имени м. в. ломоносова, виктор садовничий, ереван, армения