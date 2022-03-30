https://ria.ru/20220330/sadovnichiy-1780776330.html
Ректор МГУ поддержал создание центра русского языка в Ереване
Ректор МГУ поддержал создание центра русского языка в Ереване - РИА Новости, 30.03.2022
Ректор МГУ поддержал создание центра русского языка в Ереване
Ректор МГУ Виктор Садовничий сообщил, что поддерживает создание Центра распространения русского языка в Ереванском филиале МГУ. РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T07:28
2022-03-30T07:28
2022-03-30T07:28
культура
новости культуры
образование
мгу имени м. в. ломоносова
виктор садовничий
ереван
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Ректор МГУ Виктор Садовничий сообщил, что поддерживает создание Центра распространения русского языка в Ереванском филиале МГУ."Мы готовы всем своим научным потенциалом наполнить этот центр идеями, знаниями, опытом. У наших стран много общего в области истории, культуры, ментальности. Особенно важно сотрудничество в сфере поддержки русского языка и литературы. Обязательно найдем специалистов, которые обладают необходимыми знаниями и методиками преподавания", – сказал Садовничий на встрече с председателем попечительского совета филиала Робертом Тонеяном.Садовничий отметил, что в филиале нужно открывать новые направления, в которых силён МГУ.Ректор также обратил внимание, что инициатива руководства филиала, касающаяся пополнения его библиотечного фонда, будет оперативно поддержана руководством университета.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, образование, мгу имени м. в. ломоносова, виктор садовничий, ереван, армения
Ректор МГУ поддержал создание центра русского языка в Ереване
Ректор МГУ Садовничий поддержал создание центра распространения русского языка в Ереване
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Ректор МГУ Виктор Садовничий сообщил, что поддерживает создание Центра распространения русского языка в Ереванском филиале МГУ.
"Мы готовы всем своим научным потенциалом наполнить этот центр идеями, знаниями, опытом. У наших стран много общего в области истории, культуры, ментальности. Особенно важно сотрудничество в сфере поддержки русского языка и литературы. Обязательно найдем специалистов, которые обладают необходимыми знаниями и методиками преподавания", – сказал Садовничий на встрече с председателем попечительского совета филиала Робертом Тонеяном.
Садовничий отметил, что в филиале нужно открывать новые направления, в которых силён МГУ.
"Мы заинтересованы в укреплении научно-образовательного потенциала нашего филиала в Ереване, расширении спектра образовательных программ, реализуемых на его базе. Готовы поддержать все предложения руководства филиала. Безусловно, нужно открывать новые направления, особенно в тех сферах, где МГУ традиционно силен. К этой работе уже сегодня готовы присоединиться ряд факультетов", – сказал Виктор Садовничий.
Ректор также обратил внимание, что инициатива руководства филиала, касающаяся пополнения его библиотечного фонда, будет оперативно поддержана руководством университета.