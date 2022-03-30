https://ria.ru/20220330/ryabkov-1780911986.html
Запад объявил России гибридную войну, заявил Рябков
Запад объявил России гибридную войну, заявил Рябков - РИА Новости, 30.03.2022
Запад объявил России гибридную войну, заявил Рябков
России объявлена гибридная война со стороны Запада, поэтому приходится искать возможности в других регионах, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T16:42
2022-03-30T16:42
2022-03-30T17:25
в мире
сергей рябков
россия
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. России объявлена гибридная война со стороны Запада, поэтому приходится искать возможности в других регионах, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Ведется (со стороны Запада) гибридная война против России", - подчеркнул Рябков.
https://ria.ru/20220328/rossiya-1780482022.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей рябков, россия
16:42 30.03.2022 (обновлено: 17:25 30.03.2022)
Запад объявил России гибридную войну, заявил Рябков
Замглавы МИД Рябков заявил, что Запад объявил России гибридную войну