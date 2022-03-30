https://ria.ru/20220330/ryabkov-1780911986.html

Запад объявил России гибридную войну, заявил Рябков

Запад объявил России гибридную войну, заявил Рябков - РИА Новости, 30.03.2022

Запад объявил России гибридную войну, заявил Рябков

России объявлена гибридная война со стороны Запада, поэтому приходится искать возможности в других регионах, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T16:42

2022-03-30T16:42

2022-03-30T17:25

в мире

сергей рябков

россия

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. России объявлена гибридная война со стороны Запада, поэтому приходится искать возможности в других регионах, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Ведется (со стороны Запада) гибридная война против России", - подчеркнул Рябков.

https://ria.ru/20220328/rossiya-1780482022.html

россия

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сергей рябков, россия