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Русофобия Запада не связана с ситуацией на Украине, заявил Рябков - РИА Новости, 30.03.2022
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Русофобия Запада не связана с ситуацией на Украине, заявил Рябков
Русофобия Запада не связана с ситуацией на Украине, заявил Рябков - РИА Новости, 30.03.2022
Русофобия Запада не связана с ситуацией на Украине, заявил Рябков
Россия выведет на чистую воду русофобию коллективного Запада до ее основания, они ненавидят русских не из-за ситуации на Украине, а из-за стремления России к... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T17:08
2022-03-30T17:57
в мире
сергей рябков
украина
европа
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Россия выведет на чистую воду русофобию коллективного Запада до ее основания, они ненавидят русских не из-за ситуации на Украине, а из-за стремления России к независимой политике, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы будем выводить на чистую воду отвратительную и неприемлемую политику коллективного Запада до самого ее основания. Мы говорим, это не из-за Украины, не из-за того, что там происходит, а просто потому что они ненавидят Россию, они не верят, что есть место независимой политике России и независимому полюсу России в новом глобальном порядке, которые мы будем отстаивать и защищать", - сказал он в интервью RT.Ранее ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления РФ - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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в мире, сергей рябков, украина, европа
17:08 30.03.2022 (обновлено: 17:57 30.03.2022)
 
Русофобия Запада не связана с ситуацией на Украине, заявил Рябков

Рябков: русофобия Запада не связана с ситуацией на Украине, они просто ненавидят Россию

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Россия выведет на чистую воду русофобию коллективного Запада до ее основания, они ненавидят русских не из-за ситуации на Украине, а из-за стремления России к независимой политике, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы будем выводить на чистую воду отвратительную и неприемлемую политику коллективного Запада до самого ее основания. Мы говорим, это не из-за Украины, не из-за того, что там происходит, а просто потому что они ненавидят Россию, они не верят, что есть место независимой политике России и независимому полюсу России в новом глобальном порядке, которые мы будем отстаивать и защищать", - сказал он в интервью RT.
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Ранее ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления РФ - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
 
В миреСергей РябковУкраинаЕвропа
 
 
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