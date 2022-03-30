https://ria.ru/20220330/rusofobiya-1780918770.html

Русофобия Запада не связана с ситуацией на Украине, заявил Рябков

Русофобия Запада не связана с ситуацией на Украине, заявил Рябков - РИА Новости, 30.03.2022

Русофобия Запада не связана с ситуацией на Украине, заявил Рябков

Россия выведет на чистую воду русофобию коллективного Запада до ее основания, они ненавидят русских не из-за ситуации на Украине, а из-за стремления России к... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T17:08

2022-03-30T17:08

2022-03-30T17:57

в мире

сергей рябков

украина

европа

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Россия выведет на чистую воду русофобию коллективного Запада до ее основания, они ненавидят русских не из-за ситуации на Украине, а из-за стремления России к независимой политике, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы будем выводить на чистую воду отвратительную и неприемлемую политику коллективного Запада до самого ее основания. Мы говорим, это не из-за Украины, не из-за того, что там происходит, а просто потому что они ненавидят Россию, они не верят, что есть место независимой политике России и независимому полюсу России в новом глобальном порядке, которые мы будем отстаивать и защищать", - сказал он в интервью RT.Ранее ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления РФ - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220330/peregovory-1780906603.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сергей рябков, украина, европа