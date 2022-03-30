https://ria.ru/20220330/rusofobiya-1780916406.html
Рябков назвал русофобию на Западе отвратительной
Рябков назвал русофобию на Западе отвратительной - РИА Новости, 30.03.2022
Рябков назвал русофобию на Западе отвратительной
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал отвратительной русофобию в странах Запада, когда россиян наказывают по языковому признаку. РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T17:00
2022-03-30T17:00
2022-03-30T18:09
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей рябков
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россия
европа
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал отвратительной русофобию в странах Запада, когда россиян наказывают по языковому признаку."Это отвратительно... Мы видим, как люди в разных местах в Европе подвергаются травле только лишь за то, что они говорят на русском языке между собой", - сказал он в эфире телеканала RT, отвечая на просьбу прокомментировать заявление польского представителя о том, что русофобия на Западе стала новой реальностью.Подобное поведение, отметил Рябков, не соответствует европейским ценностям. "Мы сделаем выводы из этого. Я уверен, что эта пыль осядет в какой-то момент, но наши люди страдают из-за этой расистской политики, которая намеренно будоражится и провоцируется в некоторых странах, и, конечно, в Польше", - подчеркнул российский дипломат.
https://ria.ru/20220329/rusofobiya-1780668848.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, в мире, россия, европа
17:00 30.03.2022 (обновлено: 18:09 30.03.2022)
Рябков назвал русофобию на Западе отвратительной
Замглавы МИД Рябков назвал русофобию в странах Западе отвратительной