https://ria.ru/20220330/rusofobiya-1780916406.html

Рябков назвал русофобию на Западе отвратительной

Рябков назвал русофобию на Западе отвратительной - РИА Новости, 30.03.2022

Рябков назвал русофобию на Западе отвратительной

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал отвратительной русофобию в странах Запада, когда россиян наказывают по языковому признаку. РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T17:00

2022-03-30T17:00

2022-03-30T18:09

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей рябков

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал отвратительной русофобию в странах Запада, когда россиян наказывают по языковому признаку."Это отвратительно... Мы видим, как люди в разных местах в Европе подвергаются травле только лишь за то, что они говорят на русском языке между собой", - сказал он в эфире телеканала RT, отвечая на просьбу прокомментировать заявление польского представителя о том, что русофобия на Западе стала новой реальностью.Подобное поведение, отметил Рябков, не соответствует европейским ценностям. "Мы сделаем выводы из этого. Я уверен, что эта пыль осядет в какой-то момент, но наши люди страдают из-за этой расистской политики, которая намеренно будоражится и провоцируется в некоторых странах, и, конечно, в Польше", - подчеркнул российский дипломат.

https://ria.ru/20220329/rusofobiya-1780668848.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, в мире, россия, европа