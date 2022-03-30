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Начались съемки приквела российского блокбастера о Майоре Громе
Начались съемки приквела российского блокбастера о Майоре Громе - РИА Новости, 30.03.2022
Начались съемки приквела российского блокбастера о Майоре Громе
Начались съемки фильма "Майор Гром: трудное детство", сообщается в Telegram-канале Комиксы BUBBLE. РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T14:59
2022-03-30T14:59
2022-03-30T15:00
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Начались съемки фильма "Майор Гром: трудное детство", сообщается в Telegram-канале Комиксы BUBBLE. Новый проект — приквел российского блокбастера 2021 года о неподкупном майоре Игоре Громе. Картина была основана на серии комиксов, выходивших с 2012 по 2017 год. Злодей в фильме — Чумной Доктор, маньяк в маске, охотившийся на тех, кому когда-то удалось избежать наказания благодаря деньгам и связям. Действие в приквеле происходит за 20 лет до событий, показанных в оригинале. Главному герою первой ленты здесь всего десять лет. Он хочет подзаработать и ввязывается в сомнительные авантюры. В это время его отец Константин Гром пытается поймать Анубиса, босса криминального мира. Режиссером приквела стал постановщик оригинала Олег Трофим. Продюсеры ленты — Артем Габрелянов, Михаил Китаев, Ольга Филипук.
https://ria.ru/20211228/film-1765864153.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы
14:59 30.03.2022 (обновлено: 15:00 30.03.2022)
Начались съемки приквела российского блокбастера о Майоре Громе
BUBBLE Studios приступила к съемкам фильма "Майор Гром: трудное детство"
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости.
Начались съемки фильма "Майор Гром: трудное детство", сообщается
в Telegram-канале Комиксы BUBBLE.
Новый проект — приквел российского блокбастера 2021 года о неподкупном майоре Игоре Громе. Картина была основана на серии комиксов, выходивших с 2012 по 2017 год. Злодей в фильме — Чумной Доктор, маньяк в маске, охотившийся на тех, кому когда-то удалось избежать наказания благодаря деньгам и связям.
Действие в приквеле происходит за 20 лет до событий, показанных в оригинале. Главному герою первой ленты здесь всего десять лет. Он хочет подзаработать и ввязывается в сомнительные авантюры. В это время его отец Константин Гром пытается поймать Анубиса, босса криминального мира.
Режиссером приквела стал постановщик оригинала Олег Трофим. Продюсеры ленты — Артем Габрелянов, Михаил Китаев, Ольга Филипук.