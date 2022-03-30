https://ria.ru/20220330/rowling-1780868793.html

Начались съемки приквела российского блокбастера о Майоре Громе

Начались съемки приквела российского блокбастера о Майоре Громе - РИА Новости, 30.03.2022

Начались съемки приквела российского блокбастера о Майоре Громе

Начались съемки фильма "Майор Гром: трудное детство", сообщается в Telegram-канале Комиксы BUBBLE. РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T14:59

2022-03-30T14:59

2022-03-30T15:00

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Начались съемки фильма "Майор Гром: трудное детство", сообщается в Telegram-канале Комиксы BUBBLE. Новый проект — приквел российского блокбастера 2021 года о неподкупном майоре Игоре Громе. Картина была основана на серии комиксов, выходивших с 2012 по 2017 год. Злодей в фильме — Чумной Доктор, маньяк в маске, охотившийся на тех, кому когда-то удалось избежать наказания благодаря деньгам и связям. Действие в приквеле происходит за 20 лет до событий, показанных в оригинале. Главному герою первой ленты здесь всего десять лет. Он хочет подзаработать и ввязывается в сомнительные авантюры. В это время его отец Константин Гром пытается поймать Анубиса, босса криминального мира. Режиссером приквела стал постановщик оригинала Олег Трофим. Продюсеры ленты — Артем Габрелянов, Михаил Китаев, Ольга Филипук.

https://ria.ru/20211228/film-1765864153.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы