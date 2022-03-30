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Начались съемки приквела российского блокбастера о Майоре Громе - РИА Новости, 30.03.2022
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Культура
https://ria.ru/20220330/rowling-1780868793.html
Начались съемки приквела российского блокбастера о Майоре Громе
Начались съемки приквела российского блокбастера о Майоре Громе - РИА Новости, 30.03.2022
Начались съемки приквела российского блокбастера о Майоре Громе
Начались съемки фильма "Майор Гром: трудное детство", сообщается в Telegram-канале Комиксы BUBBLE. РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T14:59
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культура
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кино и сериалы
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Начались съемки фильма "Майор Гром: трудное детство", сообщается в Telegram-канале Комиксы BUBBLE. Новый проект — приквел российского блокбастера 2021 года о неподкупном майоре Игоре Громе. Картина была основана на серии комиксов, выходивших с 2012 по 2017 год. Злодей в фильме — Чумной Доктор, маньяк в маске, охотившийся на тех, кому когда-то удалось избежать наказания благодаря деньгам и связям. Действие в приквеле происходит за 20 лет до событий, показанных в оригинале. Главному герою первой ленты здесь всего десять лет. Он хочет подзаработать и ввязывается в сомнительные авантюры. В это время его отец Константин Гром пытается поймать Анубиса, босса криминального мира. Режиссером приквела стал постановщик оригинала Олег Трофим. Продюсеры ленты — Артем Габрелянов, Михаил Китаев, Ольга Филипук.
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Елена Громова
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новости культуры, кино и сериалы
14:59 30.03.2022 (обновлено: 15:00 30.03.2022)
 
Начались съемки приквела российского блокбастера о Майоре Громе

BUBBLE Studios приступила к съемкам фильма "Майор Гром: трудное детство"

© Фото : Дисней СтудиосСъемки фильма "Майор Гром: Чумной Доктор"
Съемки фильма Майор Гром: Чумной Доктор - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© Фото : Дисней Студиос
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Начались съемки фильма "Майор Гром: трудное детство", сообщается в Telegram-канале Комиксы BUBBLE.
© Фото : Комиксы BUBBLE/TelegramКинокомпания BUBBLE Studios совместно с Кинопоиском приступила к съёмкам фильма "Майор Гром: трудное детство"
Кинокомпания BUBBLE Studios совместно с Кинопоиском приступила к съёмкам фильма Майор Гром: трудное детство - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© Фото : Комиксы BUBBLE/Telegram
Кинокомпания BUBBLE Studios совместно с Кинопоиском приступила к съёмкам фильма "Майор Гром: трудное детство"
Новый проект — приквел российского блокбастера 2021 года о неподкупном майоре Игоре Громе. Картина была основана на серии комиксов, выходивших с 2012 по 2017 год. Злодей в фильме — Чумной Доктор, маньяк в маске, охотившийся на тех, кому когда-то удалось избежать наказания благодаря деньгам и связям.
Действие в приквеле происходит за 20 лет до событий, показанных в оригинале. Главному герою первой ленты здесь всего десять лет. Он хочет подзаработать и ввязывается в сомнительные авантюры. В это время его отец Константин Гром пытается поймать Анубиса, босса криминального мира.
Режиссером приквела стал постановщик оригинала Олег Трофим. Продюсеры ленты — Артем Габрелянов, Михаил Китаев, Ольга Филипук.
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