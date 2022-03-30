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Росздравнадзор отменил плановые проверки - РИА Новости, 30.03.2022
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Росздравнадзор отменил плановые проверки
Росздравнадзор отменил плановые проверки - РИА Новости, 30.03.2022
Росздравнадзор отменил плановые проверки
Росздравнадзор отменил проведение плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в сфере здравоохранения, это снизит административную... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T10:35
2022-03-30T10:43
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Росздравнадзор отменил проведение плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в сфере здравоохранения, это снизит административную нагрузку и позволит медицинским организациям и предприятиям заниматься оказанием своевременной медпомощи и обеспечением населения лекарствами, сообщается на сайте Росздравнадзора."В соответствии с постановлением правительства РФ Росздравнадзор отменил проведение плановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по всем видам контроля в сфере здравоохранения", - говорится в сообщении.Отмена плановых проверок снижает административную нагрузку на подконтрольные Росздравнадзору субъекты, позволяя тем самым заняться им непосредственной деятельностью по оказанию своевременной медицинской помощи и обеспечению населения качественными лекарствами и медицинскими изделиями, отметили в ведомстве.При этом при поступлении информации от граждан, юридических лиц, органов исполнительной власти и СМИ о фактах непосредственной угрозы причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан Росздравнадзор продолжит осуществлять контроль в форме внеплановых проверок, уточняется в материале.
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федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), россия, здоровье - общество
10:35 30.03.2022 (обновлено: 10:43 30.03.2022)
 
Росздравнадзор отменил плановые проверки

Росздравнадзор отменил плановые проверки в сфере здравоохранения

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкСотрудница кофейни
Сотрудница кофейни - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Росздравнадзор отменил проведение плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в сфере здравоохранения, это снизит административную нагрузку и позволит медицинским организациям и предприятиям заниматься оказанием своевременной медпомощи и обеспечением населения лекарствами, сообщается на сайте Росздравнадзора.
"В соответствии с постановлением правительства РФ Росздравнадзор отменил проведение плановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по всем видам контроля в сфере здравоохранения", - говорится в сообщении.
Отмена плановых проверок снижает административную нагрузку на подконтрольные Росздравнадзору субъекты, позволяя тем самым заняться им непосредственной деятельностью по оказанию своевременной медицинской помощи и обеспечению населения качественными лекарствами и медицинскими изделиями, отметили в ведомстве.
При этом при поступлении информации от граждан, юридических лиц, органов исполнительной власти и СМИ о фактах непосредственной угрозы причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан Росздравнадзор продолжит осуществлять контроль в форме внеплановых проверок, уточняется в материале.
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