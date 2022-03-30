https://ria.ru/20220330/roszdravnadzor-1780809118.html

Росздравнадзор отменил плановые проверки

Росздравнадзор отменил плановые проверки - РИА Новости, 30.03.2022

Росздравнадзор отменил плановые проверки

Росздравнадзор отменил проведение плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в сфере здравоохранения, это снизит административную... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T10:35

2022-03-30T10:35

2022-03-30T10:43

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

россия

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/12/1764368701_0:239:3076:1969_1920x0_80_0_0_c72ba4445336ec839c14d46ee3411684.jpg

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Росздравнадзор отменил проведение плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в сфере здравоохранения, это снизит административную нагрузку и позволит медицинским организациям и предприятиям заниматься оказанием своевременной медпомощи и обеспечением населения лекарствами, сообщается на сайте Росздравнадзора."В соответствии с постановлением правительства РФ Росздравнадзор отменил проведение плановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по всем видам контроля в сфере здравоохранения", - говорится в сообщении.Отмена плановых проверок снижает административную нагрузку на подконтрольные Росздравнадзору субъекты, позволяя тем самым заняться им непосредственной деятельностью по оказанию своевременной медицинской помощи и обеспечению населения качественными лекарствами и медицинскими изделиями, отметили в ведомстве.При этом при поступлении информации от граждан, юридических лиц, органов исполнительной власти и СМИ о фактах непосредственной угрозы причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан Росздравнадзор продолжит осуществлять контроль в форме внеплановых проверок, уточняется в материале.

https://ria.ru/20220330/biznes-1780806939.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), россия, здоровье - общество