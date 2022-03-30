https://ria.ru/20220330/rossiya-1780805381.html
Глобально ограничить Россию не получается, заявил Медведев
Глобально ограничить Россию не получается, заявил Медведев - РИА Новости, 30.03.2022
Глобально ограничить Россию не получается, заявил Медведев
Россию всё ещё пытаются изолировать от мировых цепочек добавленной стоимости и международного разделения труда, но глобально ограничить страну не получается,... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T10:17
2022-03-30T10:17
2022-03-30T10:17
россия
в мире
дмитрий медведев
совет безопасности рф
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Россию всё ещё пытаются изолировать от мировых цепочек добавленной стоимости и международного разделения труда, но глобально ограничить страну не получается, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Конечно, есть и реальные трудности, с которыми России приходится бороться. Там, где нас всё ещё пытаются изолировать от мировых цепочек добавленной стоимости, международного разделения труда, увеличив безработицу и ввергнув в экономический хаос. Тем не менее глобально ограничить Россию не получается", - написал Медведев в своём Telegram-канале.
https://ria.ru/20220330/mir-1780802387.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, дмитрий медведев, совет безопасности рф
Глобально ограничить Россию не получается, заявил Медведев
Зампред Совбеза Медведев: глобально ограничить Россию не получается