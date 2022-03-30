https://ria.ru/20220330/rossiya-1780805381.html

Глобально ограничить Россию не получается, заявил Медведев

Глобально ограничить Россию не получается, заявил Медведев - РИА Новости, 30.03.2022

Глобально ограничить Россию не получается, заявил Медведев

Россию всё ещё пытаются изолировать от мировых цепочек добавленной стоимости и международного разделения труда, но глобально ограничить страну не получается,... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T10:17

2022-03-30T10:17

2022-03-30T10:17

россия

в мире

дмитрий медведев

совет безопасности рф

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Россию всё ещё пытаются изолировать от мировых цепочек добавленной стоимости и международного разделения труда, но глобально ограничить страну не получается, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Конечно, есть и реальные трудности, с которыми России приходится бороться. Там, где нас всё ещё пытаются изолировать от мировых цепочек добавленной стоимости, международного разделения труда, увеличив безработицу и ввергнув в экономический хаос. Тем не менее глобально ограничить Россию не получается", - написал Медведев в своём Telegram-канале.

https://ria.ru/20220330/mir-1780802387.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

россия, в мире, дмитрий медведев, совет безопасности рф