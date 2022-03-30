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Открыт прием заявок на участие в рейтинге "ТОП-1000 российских менеджеров"

Открыт прием заявок на участие в рейтинге "ТОП-1000 российских менеджеров" - РИА Новости, 30.03.2022

Открыт прием заявок на участие в рейтинге "ТОП-1000 российских менеджеров"

Открыт прием заявок на участие в XXIII рейтинге "ТОП-1000 российских менеджеров". По итогам ежегодного совместного проекта Ассоциации менеджеров и ИД... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T12:47

2022-03-30T12:47

2022-03-30T12:47

пресс-релизы

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МОСКВА, 30 мар — Пресс-служба Ассоциации менеджеров. Открыт прием заявок на участие в XXIII рейтинге "ТОП-1000 российских менеджеров". По итогам ежегодного совместного проекта Ассоциации менеджеров и ИД "Коммерсантъ" будут определены наиболее профессиональные управленцы России, лидеры в своих отраслях и функциональных направлениях. К старту рейтинга была приурочена пресс-конференция, которая состоялась 28 марта 2022 года в РИА Новости."Проект "Топ-1000 российских менеджеров" выдержал проверку временем. Мы не соперничали и не конкурировали с другими проектами. Скорее демонстрировали то, что называется обеспечением непрерывной деятельности, стабильной работой. Мы вместе с российским бизнесом, с российскими компаниями проходили сквозь дефолт, ограничения, санкции. Мы поощряли начинания одних и расстраивались неудачам других. Совершенно точно могу сказать, что мы сформировали традицию – начинать деловой сезон в сентябре с публикации рейтинга", - дал старт проекту президент Ассоциации менеджеров Дмитрий Зеленин.Прием заявок на участие в рейтинге продлится до 30 апреля. Выбор лауреатов рейтинга "ТОП-1000 российских менеджеров" проходит в несколько этапов. Это, в том числе, экспертное онлайн-голосование, расчет интегральной оценки, верификационные встречи. По итогам голосования будут определены наиболее профессиональные управленцы в 16 функциональных направлениях. В этом году рейтинг расширился новым функционалом - директор по цифровой трансформации."По экспертным оценкам на сегодняшний день в компаниях и на предприятиях России работают более тысячи руководителей цифровой трансформации, и их число растет год от года, - сказал в своем выступлении директор по направлению "Цифровая трансформация отраслей и компаний" АНО "Цифровая экономика" Алексей Сидорюк. - Многие считают, что цифровая трансформация — это вотчина ИТ-специалистов. На самом деле в процессы цифровой трансформации вовлечены сотрудники всей организации, поскольку это изменение бизнес-модели и внедрение платформенной экономики нового типа с применением цифровых технологий и искусственного интеллекта. Я верю, что за цифровой трансформацией будущее. Мы видим это на примере отраслей, которые прошли этот путь - банковский сектор, телекоммуникации, городская мобильность и онлайн-ритейл. В этих сферах мы видим цифровые компании, которые оказывают качественный клиентский сервис, предоставляют широкий ассортимент товаров и услуг, обеспечивают снижение издержек от поставщиков к потребителям и эффективные логистические цепочки. Появление номинации "Директор по цифровой трансформации" в рейтинге ТОП-1000 еще раз продемонстрирует важность этой новой управленческой функции, будет способствовать формированию профессионального сообщества CDO".Руководитель управления по коммуникациям и работе с инвесторами "Северсталь" Владимир Залужский и директор по персоналу ГК "ВЕЛЕС Капитал" Марина Миронова неоднократно по итогам рейтинга входили в число лучших управленцев страны. Эксперты представили свое видение, на что следует обращать внимание при оценке кандидатов и какими качествами должны обладать топ-менеджеры в период вызовов и неопределенности.Так, Марина Миронова заявила, что "в новой реальности весомым профессиональным преимуществом топ-менеджера стала публичная деловая репутация. Для ее измерения уже разработаны инструменты. Кроме того, в профессиональном сообществе каждый знает кто что стоит". Также она отметила, что набор кейсов, решенных во время трудовой деятельности, больше не является актуальным критерием для топ-менеджера. "Важно не то, что кандидат делал лет десять назад, а его умение адаптироваться к ситуации. Топ-менеджер сегодня – не супер–герой, в одиночку спасающий мир. Он – капитан, который во время шторма способен собрать команду, мобилизовать ее и вывести корабль в тихую гавань".По словам Владимира Залужского, очевидные приоритеты менеджмента любой компании сегодня – спасти бизнес, сохранить персонал, не допустить увольнений. Это отнимает много сил, на коммуникации не остается времени, но его нужно находить. Сотрудники сейчас испытывают ощущение потери контроля над ситуацией и ждут, что хотя бы их руководитель даст им уверенность.К обсуждению присоединился генеральный директор туроператора FUN&SUN Тарас Демура: "В баскетболе есть термин "pivot point"– это способность, когда ты бежишь на большой скорости, резко упереться в опорную ногу, сделать разворот на 180 градусов и побежать в другую сторону, не теряя динамики бега. И вот для нас эта точка разворота - одна из самых важных компетенций, которую мы стараемся воспитывать в себе, поддерживать и развивать. В своей работе мы оперируем таким понятием, как "видение". Это некая "фотография из будущего" компании, которую мы хотим построить. Но с точки зрения, как мы пойдем к этой цели под влиянием внешних факторов, мы готовы ежедневно каждый день пересматривать эту стратегию. Потому что обстоятельства могут меняться. И нам нужны люди, которые держа в голове цель, готовы каждый день корректировать способы ее достижения. Которые умеют, даже выгорая, перезаряжаться и идти вперед. Умение подниматься после падения, так называемый vitality index– сегодня одна из важнейших компетенций топ-менеджера".Кстати, россияне не считают, что быть управленцем, руководителем, директором -престижно – сослался на данные тематических опросов ВЦИОМ, проведенных в 2020, 2021 и 2022 годах, директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин. По результатам опросов, руководить людьми, организовывать производственный процесс успешно может не каждый человек, а только тот, кто от природы наделен специальными качествами, чертами характера, например, является лидером, хорошим организатором – так считает 64% респондентов.Достичь лидерских позиций, по мнению половины респондентов, поможет "правильно подобранная команда единомышленников" (50%). Затем - "особые личные и организационные качества, талант", а также "знания, специальное образование" – в этом уверены 38% и 35% респондентов соответственно. По мнению россиян, идеальный босс строг и спокоен, умеет ставить конкретные задачи и создает в коллективе комфортную атмосферу.Руководитель пресс-службы медиагруппы "Россия сегодня" Анна Старкова анонсировала очередной старт информационного спецпроекта, который выходит на портале ПРАЙМ. Здесь сочетаются новости о подготовке рейтинга "ТOП —1000", истории его лауреатов, советы и оценки экспертов рынка, особенности ведения бизнеса в разных отраслях, прогнозы и оценки актуальных событий на рынке.Итоги XXIII рейтинга "ТОП-1000 российских менеджеров" будут опубликованы 27 сентября в издании "Коммерсантъ".РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером рейтинга "ТОП-1000 российских менеджеров", а АЭИ ПРАЙМ - Стратегическим партнером.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы