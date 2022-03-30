00:16 30.03.2022 (обновлено: 07:31 30.03.2022)
SPA: арабская коалиция объявила о приостановке военных операций в Йемене
SPA: арабская коалиция объявила о приостановке военных операций на территории Йемена
© AP Photo / Hani MohammedРазрушения в провинции Дхамар на юго-западе Йемена в результате авиаударов
© AP Photo / Hani Mohammed
Разрушения в провинции Дхамар на юго-западе Йемена в результате авиаударов
КАИР, 30 мар - РИА Новости. Командование возглавляемой Саудовской Аравией арабской коалиции объявило о приостановке военных операций на территории Йемена, заявление союзников распространило саудовское информационное агентство SPA.
Коалиция назвало целью такого решения "успех межйеменских переговоров", а также "создание позитивной атмосферы во время священного месяца Рамадан для установления мира и обеспечения безопасности и стабильности в Йемене".
"Командование объединенными силами коалиции объявляет о прекращении военных операций в Йемене с 06.00 (соответствует московскому) утра среды… в поддержку усилий по достижению всеобъемлющего и устойчивого политического решения, чтобы положить конец йеменскому кризису", - говорится в тексте заявления.
Генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Наиф аль-Хаджраф призвал во вторник стороны йеменского конфликта и страны-участницы коалиции, поддерживающей правительство Йемена, прекратить военные действия на время переговоров, которые начнутся в среду в столице Саудовской Аравии.
Ранее совет пригласил принять участие в переговорах, которые пройдут в течение недели в Эр-Рияде, все стороны йеменского конфликта, включая правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситов), но те отказались от такого шага. Хуситы считают королевство одной из сторон конфликта, хотя идею проведения межйеменских переговоров назвали "положительной".
Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами, контролирующими часть страны. На Западе заявляют, что мятежников поддерживает Иран.
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