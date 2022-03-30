https://ria.ru/20220330/priostanovka-1780775879.html

SPA: арабская коалиция объявила о приостановке военных операций в Йемене

SPA: арабская коалиция объявила о приостановке военных операций в Йемене - РИА Новости, 30.03.2022

SPA: арабская коалиция объявила о приостановке военных операций в Йемене

Командование возглавляемой Саудовской Аравией арабской коалиции объявило о приостановке военных операций на территории Йемена, заявление союзников... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T00:16

2022-03-30T00:16

2022-03-30T07:31

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йемен

саудовская аравия

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КАИР, 30 мар - РИА Новости. Командование возглавляемой Саудовской Аравией арабской коалиции объявило о приостановке военных операций на территории Йемена, заявление союзников распространило саудовское информационное агентство SPA.Коалиция назвало целью такого решения "успех межйеменских переговоров", а также "создание позитивной атмосферы во время священного месяца Рамадан для установления мира и обеспечения безопасности и стабильности в Йемене".Генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Наиф аль-Хаджраф призвал во вторник стороны йеменского конфликта и страны-участницы коалиции, поддерживающей правительство Йемена, прекратить военные действия на время переговоров, которые начнутся в среду в столице Саудовской Аравии.Ранее совет пригласил принять участие в переговорах, которые пройдут в течение недели в Эр-Рияде, все стороны йеменского конфликта, включая правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситов), но те отказались от такого шага. Хуситы считают королевство одной из сторон конфликта, хотя идею проведения межйеменских переговоров назвали "положительной".Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами, контролирующими часть страны. На Западе заявляют, что мятежников поддерживает Иран.

https://ria.ru/20220328/yemen-1780548076.html

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саудовская аравия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, йемен, саудовская аравия