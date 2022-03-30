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"Северный поток — 2" стал инструментом в руках Запада, заявил Рябков - РИА Новости, 30.03.2022
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"Северный поток — 2" стал инструментом в руках Запада, заявил Рябков
"Северный поток — 2" стал инструментом в руках Запада, заявил Рябков - РИА Новости, 30.03.2022
"Северный поток — 2" стал инструментом в руках Запада, заявил Рябков
Запад сделал из проекта "Северный поток 2" инструмент для "наказания" России, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T16:56
2022-03-30T17:50
северный поток — 2
россия
экономика
евросоюз
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей рябков
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Запад сделал из проекта "Северный поток 2" инструмент для "наказания" России, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы увидели, как Запад годами игрался с "Северным потоком 2", используя его как инструмент... против России, превращая его в очевидную попытку "наказать" Россию", - сказал он в эфире RT."Так мы больше не можем работать над вопросами, нужно найти более оптимальный механизм", - добавил дипломат.
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северный поток — 2, россия, экономика, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков
16:56 30.03.2022 (обновлено: 17:50 30.03.2022)
 
"Северный поток — 2" стал инструментом в руках Запада, заявил Рябков

Замглавы МИД Рябков: "Северный поток — 2" стал инструментом в руках Запада

© AP Photo / Dmitry LovetskyРабочий на церемонии открытия газопровода "Северный поток 2"
Рабочий на церемонии открытия газопровода Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© AP Photo / Dmitry Lovetsky
Рабочий на церемонии открытия газопровода "Северный поток 2"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Запад сделал из проекта "Северный поток 2" инструмент для "наказания" России, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы увидели, как Запад годами игрался с "Северным потоком 2", используя его как инструмент... против России, превращая его в очевидную попытку "наказать" Россию", - сказал он в эфире RT.
"Так мы больше не можем работать над вопросами, нужно найти более оптимальный механизм", - добавил дипломат.
Медведев о будущем проекта Северный поток – 2 - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
26 марта, 11:11
Медведев высказался о будущем "Северного потока — 2"
 
Северный поток — 2РоссияЭкономикаЕвросоюзМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей Рябков
 
 
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