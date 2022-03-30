https://ria.ru/20220330/potok-1780915725.html
"Северный поток — 2" стал инструментом в руках Запада, заявил Рябков
"Северный поток — 2" стал инструментом в руках Запада, заявил Рябков - РИА Новости, 30.03.2022
"Северный поток — 2" стал инструментом в руках Запада, заявил Рябков
Запад сделал из проекта "Северный поток 2" инструмент для "наказания" России, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T16:56
2022-03-30T16:56
2022-03-30T17:50
северный поток — 2
россия
экономика
евросоюз
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей рябков
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Запад сделал из проекта "Северный поток 2" инструмент для "наказания" России, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы увидели, как Запад годами игрался с "Северным потоком 2", используя его как инструмент... против России, превращая его в очевидную попытку "наказать" Россию", - сказал он в эфире RT."Так мы больше не можем работать над вопросами, нужно найти более оптимальный механизм", - добавил дипломат.
https://ria.ru/20220326/gazoprovod-1780217006.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
северный поток — 2, россия, экономика, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков
16:56 30.03.2022 (обновлено: 17:50 30.03.2022)
"Северный поток — 2" стал инструментом в руках Запада, заявил Рябков
Замглавы МИД Рябков: "Северный поток — 2" стал инструментом в руках Запада