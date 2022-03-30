https://ria.ru/20220330/potok-1780915725.html

"Северный поток — 2" стал инструментом в руках Запада, заявил Рябков

"Северный поток — 2" стал инструментом в руках Запада, заявил Рябков - РИА Новости, 30.03.2022

"Северный поток — 2" стал инструментом в руках Запада, заявил Рябков

Запад сделал из проекта "Северный поток 2" инструмент для "наказания" России, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T16:56

2022-03-30T16:56

2022-03-30T17:50

северный поток — 2

россия

экономика

евросоюз

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей рябков

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Запад сделал из проекта "Северный поток 2" инструмент для "наказания" России, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы увидели, как Запад годами игрался с "Северным потоком 2", используя его как инструмент... против России, превращая его в очевидную попытку "наказать" Россию", - сказал он в эфире RT."Так мы больше не можем работать над вопросами, нужно найти более оптимальный механизм", - добавил дипломат.

https://ria.ru/20220326/gazoprovod-1780217006.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

северный поток — 2, россия, экономика, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков