https://ria.ru/20220330/posolstvo-1780932510.html

Словакия потребовала сократить персонал российского посольства в Братиславе

Словакия потребовала сократить персонал российского посольства в Братиславе - РИА Новости, 30.03.2022

Словакия потребовала сократить персонал российского посольства в Братиславе

Власти Словакии требуют сократить персонал российского посольства в Братиславе на 35 человек, заявил МИД страны. РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T17:51

2022-03-30T17:51

2022-03-30T19:00

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Власти Словакии требуют сократить персонал российского посольства в Братиславе на 35 человек, заявил МИД страны.В понедельник посол Словакии в Москве был вызван в МИД РФ, ему объявили о высылке трёх словацких дипломатов в качестве ответной меры на высылку трех сотрудников посольства России."На основании информации спецслужб Словакии о деятельности, противоречащей Венской конвенции со стороны еще одного дипломата РФ, в МИД республики в среду был вызван посол России (Игорь Братчиков). В ходе встречи ему была вручена дипломатическая нота, информирующая о решении Словакии на основании статьи 11 Венской конвенции о дипотношениях сократить штат посольства РФ в Братиславе на 35 человек и, тем самым, установить максимальное число обладателей дипломатических и служебных паспортов в данной дипмиссии", - говорится в заявлении МИД Словакии.Согласно заявлению МИД, этот шаг является необходимым ответом на продолжение деятельности сотрудников посольства РФ, которая противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях, интересам Словацкой Республики и стремлению развивать партнерские отношения с РФ.В заявлении МИД выражается сожаление о том, что после предыдущих депортаций российских дипломатов за последние два года дипмиссия РФ не отрегулировала должным образом правила своей деятельности на территории Словакии.Посольство РФ в Братиславе подтвердило РИА Новости информацию о решении МИД Словакии сократить персонал дипмиссии, количество сокращаемых сотрудников дипмиссии уточняется.

https://ria.ru/20220329/vysylka-1780715717.html

https://ria.ru/20220328/diplomatiya-1780477509.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, словакия, игорь братчиков, мид словакии, братислава, москва