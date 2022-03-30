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Словакия потребовала сократить персонал российского посольства в Братиславе - РИА Новости, 30.03.2022
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Словакия потребовала сократить персонал российского посольства в Братиславе
Словакия потребовала сократить персонал российского посольства в Братиславе - РИА Новости, 30.03.2022
Словакия потребовала сократить персонал российского посольства в Братиславе
Власти Словакии требуют сократить персонал российского посольства в Братиславе на 35 человек, заявил МИД страны. РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T17:51
2022-03-30T19:00
в мире
россия
словакия
игорь братчиков
мид словакии
братислава
москва
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Власти Словакии требуют сократить персонал российского посольства в Братиславе на 35 человек, заявил МИД страны.В понедельник посол Словакии в Москве был вызван в МИД РФ, ему объявили о высылке трёх словацких дипломатов в качестве ответной меры на высылку трех сотрудников посольства России."На основании информации спецслужб Словакии о деятельности, противоречащей Венской конвенции со стороны еще одного дипломата РФ, в МИД республики в среду был вызван посол России (Игорь Братчиков). В ходе встречи ему была вручена дипломатическая нота, информирующая о решении Словакии на основании статьи 11 Венской конвенции о дипотношениях сократить штат посольства РФ в Братиславе на 35 человек и, тем самым, установить максимальное число обладателей дипломатических и служебных паспортов в данной дипмиссии", - говорится в заявлении МИД Словакии.Согласно заявлению МИД, этот шаг является необходимым ответом на продолжение деятельности сотрудников посольства РФ, которая противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях, интересам Словацкой Республики и стремлению развивать партнерские отношения с РФ.В заявлении МИД выражается сожаление о том, что после предыдущих депортаций российских дипломатов за последние два года дипмиссия РФ не отрегулировала должным образом правила своей деятельности на территории Словакии.Посольство РФ в Братиславе подтвердило РИА Новости информацию о решении МИД Словакии сократить персонал дипмиссии, количество сокращаемых сотрудников дипмиссии уточняется.
https://ria.ru/20220329/vysylka-1780715717.html
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в мире, россия, словакия, игорь братчиков, мид словакии, братислава, москва
17:51 30.03.2022 (обновлено: 19:00 30.03.2022)
 
Словакия потребовала сократить персонал российского посольства в Братиславе

Словакия потребовала сократить персонал российского посольства в Братиславе на 35 человек

© Flickr / HatMФлаг Словакии
Флаг Словакии - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© Flickr / HatM
Флаг Словакии
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Власти Словакии требуют сократить персонал российского посольства в Братиславе на 35 человек, заявил МИД страны.
В понедельник посол Словакии в Москве был вызван в МИД РФ, ему объявили о высылке трёх словацких дипломатов в качестве ответной меры на высылку трех сотрудников посольства России.
Амстердам - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
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"На основании информации спецслужб Словакии о деятельности, противоречащей Венской конвенции со стороны еще одного дипломата РФ, в МИД республики в среду был вызван посол России (Игорь Братчиков). В ходе встречи ему была вручена дипломатическая нота, информирующая о решении Словакии на основании статьи 11 Венской конвенции о дипотношениях сократить штат посольства РФ в Братиславе на 35 человек и, тем самым, установить максимальное число обладателей дипломатических и служебных паспортов в данной дипмиссии", - говорится в заявлении МИД Словакии.
Согласно заявлению МИД, этот шаг является необходимым ответом на продолжение деятельности сотрудников посольства РФ, которая противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях, интересам Словацкой Республики и стремлению развивать партнерские отношения с РФ.
В заявлении МИД выражается сожаление о том, что после предыдущих депортаций российских дипломатов за последние два года дипмиссия РФ не отрегулировала должным образом правила своей деятельности на территории Словакии.
Посольство РФ в Братиславе подтвердило РИА Новости информацию о решении МИД Словакии сократить персонал дипмиссии, количество сокращаемых сотрудников дипмиссии уточняется.
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В миреРоссияСловакияИгорь БратчиковМИД СловакииБратиславаМосква
 
 
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