https://ria.ru/20220330/posledstviya-1780778957.html

Эксперт предупредил о последствиях отказа Европы платить за газ в рублях

Эксперт предупредил о последствиях отказа Европы платить за газ в рублях - РИА Новости, 30.03.2022

Эксперт предупредил о последствиях отказа Европы платить за газ в рублях

Многие европейские компании оказались в ступоре из-за требования России платить за газ рублями. Окончательное решение за ними, хотя руководство стран Евросоюза... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T04:19

2022-03-30T04:19

2022-03-30T05:14

экономика

сша

европа

катар

россия

природный газ

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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Многие европейские компании оказались в ступоре из-за требования России платить за газ рублями. Окончательное решение за ними, хотя руководство стран Евросоюза дает понять, что против такого шага. Но компании все же могут пойти на это, рассказал агентству "Прайм" инвестиционный стратег УК "Ари Капитал" Сергей Суверов.По его мнению, Европа не сможет быстро заменить российский газ на поставки СПГ из США и Катара – таких возможностей у этих экспортеров нет. В результате газ для Европы может подорожать до 5 тысяч долларов за тысячу кубов и даже выше, ей придется сократить потребление со всеми вытекающими последствиями для экономики, заключил он.

сша

европа

катар

россия

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, сша, европа, катар, россия, природный газ