04:19 30.03.2022 (обновлено: 05:14 30.03.2022)
Эксперт предупредил о последствиях отказа Европы платить за газ в рублях
Эксперт Суверов: отказ Европы платить за газ в рублях обернется для нее катастрофой
Запорный кран на компрессорной станции
МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Многие европейские компании оказались в ступоре из-за требования России платить за газ рублями. Окончательное решение за ними, хотя руководство стран Евросоюза дает понять, что против такого шага. Но компании все же могут пойти на это, рассказал агентству "Прайм" инвестиционный стратег УК "Ари Капитал" Сергей Суверов.
"Если поставки газа в Европу все же встанут, это будет иметь катастрофические последствия для энергетики Европы, а "Газпрому" может стоит примерно половины прибыли и сокращение инвестиций. Естественно, серьезно упадут и поступления в российский бюджет, так как "Газпром" - один из главных налогоплательщиков страны", - считает эксперт.
По его мнению, Европа не сможет быстро заменить российский газ на поставки СПГ из США и Катара – таких возможностей у этих экспортеров нет. В результате газ для Европы может подорожать до 5 тысяч долларов за тысячу кубов и даже выше, ей придется сократить потребление со всеми вытекающими последствиями для экономики, заключил он.