https://ria.ru/20220330/pomosch-1780823703.html

ЦИК собрал средства на лечение 42 детей из Донбасса

ЦИК собрал средства на лечение 42 детей из Донбасса - РИА Новости, 30.03.2022

ЦИК собрал средства на лечение 42 детей из Донбасса

ЦИК РФ в среду отправляет благотворительный груз в помощь людям, эвакуированным с Донбасса, при этом собраны средства для лечения 42 раненых детей, сказала... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T11:36

2022-03-30T11:36

2022-03-30T11:50

обострение ситуации в днр и лнр

общество

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россия

украина

донбасс

элла памфилова

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. ЦИК РФ в среду отправляет благотворительный груз в помощь людям, эвакуированным с Донбасса, при этом собраны средства для лечения 42 раненых детей, сказала глава ЦИК РФ Элла Памфилова."Хочу всех поблагодарить за эту уверенность и твердость, уверенность в нашей правоте. В том, что мы делаем… мы сегодня отправляем очередной благотворительный груз, то, что собрали. И благодарю за то, что каждый из вас как смог внёс свою лепту в сбор средств на лечение 42 детишек, раненных в Донбассе", - сказала Памфилова в ходе заседания ЦИК."Будем продолжать и дальше помогать тем, чем можем, и вносить свой вклад в укрепление страны и помощь тем, кто больше всех нуждается", - заключила она.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220330/shkolniki-1780801733.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220328/ukraina-1780573056.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, владимир путин, россия, украина, донбасс, элла памфилова