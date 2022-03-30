Рейтинг@Mail.ru
ЦИК собрал средства на лечение 42 детей из Донбасса - РИА Новости, 30.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220330/pomosch-1780823703.html
ЦИК собрал средства на лечение 42 детей из Донбасса
ЦИК собрал средства на лечение 42 детей из Донбасса - РИА Новости, 30.03.2022
ЦИК собрал средства на лечение 42 детей из Донбасса
ЦИК РФ в среду отправляет благотворительный груз в помощь людям, эвакуированным с Донбасса, при этом собраны средства для лечения 42 раненых детей, сказала... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T11:36
2022-03-30T11:50
обострение ситуации в днр и лнр
общество
владимир путин
россия
украина
донбасс
элла памфилова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774536299_0:212:3077:1943_1920x0_80_0_0_781bd8c696a370f63cb860eebd84e7f1.jpg
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. ЦИК РФ в среду отправляет благотворительный груз в помощь людям, эвакуированным с Донбасса, при этом собраны средства для лечения 42 раненых детей, сказала глава ЦИК РФ Элла Памфилова."Хочу всех поблагодарить за эту уверенность и твердость, уверенность в нашей правоте. В том, что мы делаем… мы сегодня отправляем очередной благотворительный груз, то, что собрали. И благодарю за то, что каждый из вас как смог внёс свою лепту в сбор средств на лечение 42 детишек, раненных в Донбассе", - сказала Памфилова в ходе заседания ЦИК."Будем продолжать и дальше помогать тем, чем можем, и вносить свой вклад в укрепление страны и помощь тем, кто больше всех нуждается", - заключила она.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220330/shkolniki-1780801733.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220328/ukraina-1780573056.html
россия
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774536299_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_4ae8f41a1b186f852c806a3876cc8318.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, владимир путин, россия, украина, донбасс, элла памфилова
11:36 30.03.2022 (обновлено: 11:50 30.03.2022)
 
ЦИК собрал средства на лечение 42 детей из Донбасса

ЦИК собрал деньги на лечение 42 раненых детей из Донбасса и отправит помощь эвакуированным

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЭвакуированные жители ДНР и ЛНР, временно размещенные в доме детского творчества "Ермак" в Зернограде Ростовской области
Эвакуированные жители ДНР и ЛНР, временно размещенные в доме детского творчества Ермак в Зернограде Ростовской области - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Эвакуированные жители ДНР и ЛНР, временно размещенные в доме детского творчества "Ермак" в Зернограде Ростовской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. ЦИК РФ в среду отправляет благотворительный груз в помощь людям, эвакуированным с Донбасса, при этом собраны средства для лечения 42 раненых детей, сказала глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
"Хочу всех поблагодарить за эту уверенность и твердость, уверенность в нашей правоте. В том, что мы делаем… мы сегодня отправляем очередной благотворительный груз, то, что собрали. И благодарю за то, что каждый из вас как смог внёс свою лепту в сбор средств на лечение 42 детишек, раненных в Донбассе", - сказала Памфилова в ходе заседания ЦИК.
Уничтоженная военная техника Вооруженных сил Украины в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
Вчера, 09:56Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Медики Росгвардии спасли украинских школьников в Херсонской области
"Будем продолжать и дальше помогать тем, чем можем, и вносить свой вклад в укрепление страны и помощь тем, кто больше всех нуждается", - заключила она.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Боец Народной милиции ДНР в здании терминала освобожденного аэропорта Мариуполя - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
28 марта, 21:48В мире
В Россию с начала операции на Украине эвакуировали почти 100 тысяч детей
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРОбществоВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассЭлла Памфилова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала