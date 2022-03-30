https://ria.ru/20220330/pomosch-1780823703.html
ЦИК собрал средства на лечение 42 детей из Донбасса
ЦИК собрал средства на лечение 42 детей из Донбасса - РИА Новости, 30.03.2022
ЦИК собрал средства на лечение 42 детей из Донбасса
ЦИК РФ в среду отправляет благотворительный груз в помощь людям, эвакуированным с Донбасса, при этом собраны средства для лечения 42 раненых детей, сказала... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T11:36
2022-03-30T11:36
2022-03-30T11:50
обострение ситуации в днр и лнр
общество
владимир путин
россия
украина
донбасс
элла памфилова
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. ЦИК РФ в среду отправляет благотворительный груз в помощь людям, эвакуированным с Донбасса, при этом собраны средства для лечения 42 раненых детей, сказала глава ЦИК РФ Элла Памфилова."Хочу всех поблагодарить за эту уверенность и твердость, уверенность в нашей правоте. В том, что мы делаем… мы сегодня отправляем очередной благотворительный груз, то, что собрали. И благодарю за то, что каждый из вас как смог внёс свою лепту в сбор средств на лечение 42 детишек, раненных в Донбассе", - сказала Памфилова в ходе заседания ЦИК."Будем продолжать и дальше помогать тем, чем можем, и вносить свой вклад в укрепление страны и помощь тем, кто больше всех нуждается", - заключила она.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220330/shkolniki-1780801733.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220328/ukraina-1780573056.html
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РИА Новости
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общество, владимир путин, россия, украина, донбасс, элла памфилова
11:36 30.03.2022 (обновлено: 11:50 30.03.2022)
ЦИК собрал средства на лечение 42 детей из Донбасса
ЦИК собрал деньги на лечение 42 раненых детей из Донбасса и отправит помощь эвакуированным
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. ЦИК РФ в среду отправляет благотворительный груз в помощь людям, эвакуированным с Донбасса, при этом собраны средства для лечения 42 раненых детей, сказала глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
"Хочу всех поблагодарить за эту уверенность и твердость, уверенность в нашей правоте. В том, что мы делаем… мы сегодня отправляем очередной благотворительный груз, то, что собрали. И благодарю за то, что каждый из вас как смог внёс свою лепту в сбор средств на лечение 42 детишек, раненных в Донбассе", - сказала Памфилова в ходе заседания ЦИК.
"Будем продолжать и дальше помогать тем, чем можем, и вносить свой вклад в укрепление страны и помощь тем, кто больше всех нуждается", - заключила она.
Россия
начала военную операцию на Украине
24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.