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Польша до конца года откажется от импорта российских энергоносителей - РИА Новости, 30.03.2022
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Польша до конца года откажется от импорта российских энергоносителей
Польша до конца года откажется от импорта российских энергоносителей - РИА Новости, 30.03.2022
Польша до конца года откажется от импорта российских энергоносителей
Польша полностью откажется от импорта российских энергоносителей до конца текущего года, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий журналистам в... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T11:14
2022-03-30T11:49
в мире
польша
россия
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ВАРШАВА, 30 мар – РИА Новости. Польша полностью откажется от импорта российских энергоносителей до конца текущего года, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий журналистам в среду."Газ – до конца этого года, нефть – до конца этого года … уголь, так быстро, как будет принят закон, возможно, уже в апреле", - сказал Моравецкий, отвечая на вопрос о сроках отказа от российских энергоносителей.При этом польский премьер призвал все страны Евросоюза последовать примеру Польши. "Мы сегодня представляем самый радикальный план отхода от российских углеводородов, российского газа, российской нефти, российского угля. Мы призываем всех в Европе, чтобы пошли по нашим следам", - сказал он.Он добавил, что для отказа от импорта российского угля парламент должен принять соответствующий законопроект. Если парламентская работа будет идти недостаточно быстро, Моравецкий ожидает полного отказа от импорта угля из России в мае.Вице-премьер РФ Александр Новак ранее отмечал, что даже просто обсуждение отказа Европы от российской нефти негативно для рынка, он сразу на это реагирует. По его словам, без российских нефти и газа в мире случится коллапс, а цены будут непредсказуемы. Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, указывал директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он, подчеркнув, что на деле еще меньше.
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в мире, польша, россия
11:14 30.03.2022 (обновлено: 11:49 30.03.2022)
 
Польша до конца года откажется от импорта российских энергоносителей

Польша планирует до конца года полностью отказаться от импорта российских энергоносителей

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЗапорный кран на компрессорной станции
Запорный кран на компрессорной станции - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Запорный кран на компрессорной станции. Архивное фото
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ВАРШАВА, 30 мар – РИА Новости. Польша полностью откажется от импорта российских энергоносителей до конца текущего года, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий журналистам в среду.
"Газ – до конца этого года, нефть – до конца этого года … уголь, так быстро, как будет принят закон, возможно, уже в апреле", - сказал Моравецкий, отвечая на вопрос о сроках отказа от российских энергоносителей.
При этом польский премьер призвал все страны Евросоюза последовать примеру Польши. "Мы сегодня представляем самый радикальный план отхода от российских углеводородов, российского газа, российской нефти, российского угля. Мы призываем всех в Европе, чтобы пошли по нашим следам", - сказал он.
Он добавил, что для отказа от импорта российского угля парламент должен принять соответствующий законопроект. Если парламентская работа будет идти недостаточно быстро, Моравецкий ожидает полного отказа от импорта угля из России в мае.
Вице-премьер РФ Александр Новак ранее отмечал, что даже просто обсуждение отказа Европы от российской нефти негативно для рынка, он сразу на это реагирует. По его словам, без российских нефти и газа в мире случится коллапс, а цены будут непредсказуемы. Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, указывал директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он, подчеркнув, что на деле еще меньше.
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