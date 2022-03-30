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Москвичей предупредили о ненастной погоде в выходные - РИА Новости, 30.03.2022
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Москвичей предупредили о ненастной погоде в выходные
Москвичей предупредили о ненастной погоде в выходные - РИА Новости, 30.03.2022
Москвичей предупредили о ненастной погоде в выходные
Выходные в Москве будут ненастными из-за южного циклона, с 31 марта до 3 апреля выпадет около половины месячной нормы осадков; улучшится погода к понедельнику,... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T11:34
2022-03-30T11:47
общество
москва
погода
татьяна позднякова
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Выходные в Москве будут ненастными из-за южного циклона, с 31 марта до 3 апреля выпадет около половины месячной нормы осадков; улучшится погода к понедельнику, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова."К сожалению, погода будет ненастная, потому что погоду будет определять южный циклон, он принесет нам значительную порцию осадков. Мы ожидаем, что влияние циклона скажется уже 31 числа, температура воздуха в ночные часы останется слабоотрицательной, дневная - слабоположительная. 1, 2, 3 апреля мы будем целиком во власти циклона, у нас будет приниматься снег. 2 числа он будет "лепить" практически в течение всех суток, не меняя интенсивности", - рассказала Позднякова.По словам синоптика, улучшение погоды возможно только к 4 апреля, когда снег будет только местами и небольшой."Со второй половины дня 31 марта до 3 апреля включительно на Москву выпадет около половины месячной нормы осадков, и это будет снег. Поэтому жителям столицы надо будет пережить еще один снежный апрельский эпизод. У нас бывает в апреле - с южными процессами выпадает значительное количество снега. Правда, потом весна берет свое, и этот снег начинает быстро таять. Поэтому огорчаться не следует, все равно весна придет, но чуть позже, чем бы мы того хотели", - добавила метеоролог.
https://ria.ru/20220328/temperatura-1780388071.html
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общество, москва, погода, татьяна позднякова
11:34 30.03.2022 (обновлено: 11:47 30.03.2022)
 
Москвичей предупредили о ненастной погоде в выходные

Синоптик Позднякова предупредила москвичей о ненастной погоде в выходные из-за циклона

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМеждународный деловой центр "Москва-сити"
Международный деловой центр Москва-сити - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Международный деловой центр "Москва-сити"
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Выходные в Москве будут ненастными из-за южного циклона, с 31 марта до 3 апреля выпадет около половины месячной нормы осадков; улучшится погода к понедельнику, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"К сожалению, погода будет ненастная, потому что погоду будет определять южный циклон, он принесет нам значительную порцию осадков. Мы ожидаем, что влияние циклона скажется уже 31 числа, температура воздуха в ночные часы останется слабоотрицательной, дневная - слабоположительная. 1, 2, 3 апреля мы будем целиком во власти циклона, у нас будет приниматься снег. 2 числа он будет "лепить" практически в течение всех суток, не меняя интенсивности", - рассказала Позднякова.
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По словам синоптика, улучшение погоды возможно только к 4 апреля, когда снег будет только местами и небольшой.
"Со второй половины дня 31 марта до 3 апреля включительно на Москву выпадет около половины месячной нормы осадков, и это будет снег. Поэтому жителям столицы надо будет пережить еще один снежный апрельский эпизод. У нас бывает в апреле - с южными процессами выпадает значительное количество снега. Правда, потом весна берет свое, и этот снег начинает быстро таять. Поэтому огорчаться не следует, все равно весна придет, но чуть позже, чем бы мы того хотели", - добавила метеоролог.
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