https://ria.ru/20220330/pogoda-1780792095.html

Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду

Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду - РИА Новости, 30.03.2022

Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду

Облачная погода с прояснениями и до плюс двух ожидается в Москве в среду, в отдельных районах есть вероятность небольшого кратковременного снега, сообщила РИА... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T08:36

2022-03-30T08:36

2022-03-30T08:37

общество

москва

погода

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Облачная погода с прояснениями и до плюс двух ожидается в Москве в среду, в отдельных районах есть вероятность небольшого кратковременного снега, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк."Сегодня столичный регион будет находиться в стороне от влияния атмосферных фронтов, в тылу циклона, так что погода нас ожидает облачная с прояснениями. На большей части территории обойдется без существенных осадков, но в отдельных районах мы не исключаем вероятность небольшого кратковременного снега. Температура пока удерживается несколько ниже обычного, примерно на три градуса. Максимум, что мы обещаем москвичам, ноль-плюс два. В столичном регионе от минус одного до плюс четырех.", - рассказала Волосюк.Она добавила, что ветер будет дуть с Запада со скоростью 3-8 метра в секунду.По словам синоптика, атмосферное давление немного повысится и составит 743 мм ртутного столба, что для Москвы ниже нормы.

https://ria.ru/20220329/pogoda-1780761079.html

https://ria.ru/20220329/sneg-1780629599.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, погода