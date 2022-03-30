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Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду - РИА Новости, 30.03.2022
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Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду
Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду - РИА Новости, 30.03.2022
Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду
Облачная погода с прояснениями и до плюс двух ожидается в Москве в среду, в отдельных районах есть вероятность небольшого кратковременного снега, сообщила РИА... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T08:36
2022-03-30T08:37
общество
москва
погода
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Облачная погода с прояснениями и до плюс двух ожидается в Москве в среду, в отдельных районах есть вероятность небольшого кратковременного снега, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк."Сегодня столичный регион будет находиться в стороне от влияния атмосферных фронтов, в тылу циклона, так что погода нас ожидает облачная с прояснениями. На большей части территории обойдется без существенных осадков, но в отдельных районах мы не исключаем вероятность небольшого кратковременного снега. Температура пока удерживается несколько ниже обычного, примерно на три градуса. Максимум, что мы обещаем москвичам, ноль-плюс два. В столичном регионе от минус одного до плюс четырех.", - рассказала Волосюк.Она добавила, что ветер будет дуть с Запада со скоростью 3-8 метра в секунду.По словам синоптика, атмосферное давление немного повысится и составит 743 мм ртутного столба, что для Москвы ниже нормы.
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общество, москва, погода
08:36 30.03.2022 (обновлено: 08:37 30.03.2022)
 
Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду

Москвичам пообещали облачную погоду и до плюс двух градусов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛюди на Москворецкой набережной в Москве
Люди на Москворецкой набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Люди на Москворецкой набережной в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Облачная погода с прояснениями и до плюс двух ожидается в Москве в среду, в отдельных районах есть вероятность небольшого кратковременного снега, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
"Сегодня столичный регион будет находиться в стороне от влияния атмосферных фронтов, в тылу циклона, так что погода нас ожидает облачная с прояснениями. На большей части территории обойдется без существенных осадков, но в отдельных районах мы не исключаем вероятность небольшого кратковременного снега. Температура пока удерживается несколько ниже обычного, примерно на три градуса. Максимум, что мы обещаем москвичам, ноль-плюс два. В столичном регионе от минус одного до плюс четырех.", - рассказала Волосюк.
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Она добавила, что ветер будет дуть с Запада со скоростью 3-8 метра в секунду.
По словам синоптика, атмосферное давление немного повысится и составит 743 мм ртутного столба, что для Москвы ниже нормы.
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