https://ria.ru/20220330/pogoda-1780792095.html
Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду
Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду - РИА Новости, 30.03.2022
Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду
Облачная погода с прояснениями и до плюс двух ожидается в Москве в среду, в отдельных районах есть вероятность небольшого кратковременного снега, сообщила РИА... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T08:36
2022-03-30T08:36
2022-03-30T08:37
общество
москва
погода
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Облачная погода с прояснениями и до плюс двух ожидается в Москве в среду, в отдельных районах есть вероятность небольшого кратковременного снега, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк."Сегодня столичный регион будет находиться в стороне от влияния атмосферных фронтов, в тылу циклона, так что погода нас ожидает облачная с прояснениями. На большей части территории обойдется без существенных осадков, но в отдельных районах мы не исключаем вероятность небольшого кратковременного снега. Температура пока удерживается несколько ниже обычного, примерно на три градуса. Максимум, что мы обещаем москвичам, ноль-плюс два. В столичном регионе от минус одного до плюс четырех.", - рассказала Волосюк.Она добавила, что ветер будет дуть с Запада со скоростью 3-8 метра в секунду.По словам синоптика, атмосферное давление немного повысится и составит 743 мм ртутного столба, что для Москвы ниже нормы.
https://ria.ru/20220329/pogoda-1780761079.html
https://ria.ru/20220329/sneg-1780629599.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, москва, погода
08:36 30.03.2022 (обновлено: 08:37 30.03.2022)
Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду
Москвичам пообещали облачную погоду и до плюс двух градусов