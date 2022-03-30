https://ria.ru/20220330/pogibshiy-1780964062.html

При обстреле Донецка украинскими войсками погиб мирный житель

При обстреле Донецка украинскими войсками погиб мирный житель - РИА Новости, 30.03.2022

При обстреле Донецка украинскими войсками погиб мирный житель

Мирный житель погиб в результате обстрела украинскими войсками Петровского района города Донецка, сообщает представительство Донецкой народной республики в... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T19:57

2022-03-30T19:57

2022-03-30T20:04

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

донецк (днр)

сцкк

петровский район

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ДОНЕЦК, 30 мар - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела украинскими войсками Петровского района города Донецка, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о гибели мирного жителя 1959 года рождения в результате обстрела вооруженными формированиями Украины Петровского района Донецка по адресу улица Федоровского, 1", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220330/obstrel-1780949048.html

донецкая народная республика

донецк (днр)

петровский район

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Последствия обстрела Петровского района Донецка украинскими националистами Украинские войска в 18.05 обстреляли Петровский район Донецка, выпустив десять ракет из реактивных систем залпового огня "Град", сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). 2022-03-30T19:57 true PT0M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), сцкк, петровский район