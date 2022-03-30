https://ria.ru/20220330/pogibshie-1780839458.html
В ДНР погибли почти 70 мирных жителей с момента эскалации
В ДНР погибли почти 70 мирных жителей с момента эскалации - РИА Новости, 30.03.2022
В ДНР погибли почти 70 мирных жителей с момента эскалации
Почти 70 мирных жителей погибли в Донецкой народной республике за 41 день эскалации из-за обстрелов украинских войск, более 810 получили ранения, сообщает... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T12:34
2022-03-30T12:34
2022-03-30T13:16
обострение ситуации в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 30 мар - РИА Новости. Почти 70 мирных жителей погибли в Донецкой народной республике за 41 день эскалации из-за обстрелов украинских войск, более 810 получили ранения, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За 41 день эскалации погибли 69 мирных жителей, за текущие сутки 1", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.По данным представительства, ранения различной степени тяжести получили 814 мирных жителя, в том числе 55 детей.Представительство также сообщило о повреждении 1801 жилого дома и 467 объектов инфраструктуры."СЦКК зафиксировано 1529 фактов ведения огня: Горловское направление – 573; Донецкое направление – 719; Мариупольское направление – 237. Из них с применением тяжелого вооружения – 1354", - добавляет представительство.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. -0-
https://ria.ru/20220330/donbass-1780700232.html
https://ria.ru/20220330/donetsk-1780810030.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, днр, украина
12:34 30.03.2022 (обновлено: 13:16 30.03.2022)
В ДНР погибли почти 70 мирных жителей с момента эскалации
ДНР: за 41 день эскалации в республике погибли 69 мирных жителей
ДОНЕЦК, 30 мар - РИА Новости. Почти 70 мирных жителей погибли в Донецкой народной республике за 41 день эскалации из-за обстрелов украинских войск, более 810 получили ранения, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За 41 день эскалации погибли 69 мирных жителей, за текущие сутки 1", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале
.
По данным представительства, ранения различной степени тяжести получили 814 мирных жителя, в том числе 55 детей.
Представительство также сообщило о повреждении 1801 жилого дома и 467 объектов инфраструктуры.
"СЦКК
зафиксировано 1529 фактов ведения огня: Горловское направление – 573; Донецкое направление – 719; Мариупольское направление – 237. Из них с применением тяжелого вооружения – 1354", - добавляет представительство.
Россия
начала военную операцию на Украине
24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. -0-