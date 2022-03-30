17:34 30.03.2022 (обновлено: 17:41 30.03.2022)
Байден поговорит по телефону с Зеленским
Байден обсудит с Зеленским дальнейшую поддержку Украины со стороны США
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден созвонится в среду с Владимиром Зеленским для обсуждения дальнейшей поддержки Украины, сообщили журналисты пула Белого дома со ссылкой на представителя американской администрации.
"Президент Байден переговорит с президентом Украины Зеленским сегодня в 10:45 по времени восточного побережья (17:45 мск) для обсуждения нашей продолжающейся поддержки Украины перед лицом российской агрессии", - сказал чиновник.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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