Рейтинг@Mail.ru
Байден поговорит по телефону с Зеленским - РИА Новости, 30.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220330/podderzhka-1780928022.html
Байден поговорит по телефону с Зеленским
Байден поговорит по телефону с Зеленским - РИА Новости, 30.03.2022
Байден поговорит по телефону с Зеленским
Президент США Джо Байден созвонится в среду с Владимиром Зеленским для обсуждения дальнейшей поддержки Украины, сообщили журналисты пула Белого дома со ссылкой... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T17:34
2022-03-30T17:41
обострение ситуации в днр и лнр
джо байден
в мире
украина
сша
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748495153_0:109:970:655_1920x0_80_0_0_746bd1de2b60d2e1b3bb77cc6177e667.jpg
ВАШИНГТОН, 30 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден созвонится в среду с Владимиром Зеленским для обсуждения дальнейшей поддержки Украины, сообщили журналисты пула Белого дома со ссылкой на представителя американской администрации."Президент Байден переговорит с президентом Украины Зеленским сегодня в 10:45 по времени восточного побережья (17:45 мск) для обсуждения нашей продолжающейся поддержки Украины перед лицом российской агрессии", - сказал чиновник.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220330/bayden-1780748086.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748495153_0:0:927:695_1920x0_80_0_0_4d6cb1ea14bc53cfc9184c0c79bd4e69.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
джо байден, в мире, украина, сша, владимир зеленский
17:34 30.03.2022 (обновлено: 17:41 30.03.2022)
 
Байден поговорит по телефону с Зеленским

Байден обсудит с Зеленским дальнейшую поддержку Украины со стороны США

CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 30 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден созвонится в среду с Владимиром Зеленским для обсуждения дальнейшей поддержки Украины, сообщили журналисты пула Белого дома со ссылкой на представителя американской администрации.
"Президент Байден переговорит с президентом Украины Зеленским сегодня в 10:45 по времени восточного побережья (17:45 мск) для обсуждения нашей продолжающейся поддержки Украины перед лицом российской агрессии", - сказал чиновник.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Президент США Джо Байден во время встречи с военнослужащими 82-й американской десантной дивизии в Польше - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
Вчера, 08:00
От пиццы и до Украины: "это Байден виноват"
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРДжо БайденВ миреУкраинаСШАВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала