https://ria.ru/20220330/podderzhka-1780928022.html

Байден поговорит по телефону с Зеленским

Байден поговорит по телефону с Зеленским - РИА Новости, 30.03.2022

Байден поговорит по телефону с Зеленским

Президент США Джо Байден созвонится в среду с Владимиром Зеленским для обсуждения дальнейшей поддержки Украины, сообщили журналисты пула Белого дома со ссылкой... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T17:34

2022-03-30T17:34

2022-03-30T17:41

обострение ситуации в днр и лнр

джо байден

в мире

украина

сша

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748495153_0:109:970:655_1920x0_80_0_0_746bd1de2b60d2e1b3bb77cc6177e667.jpg

ВАШИНГТОН, 30 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден созвонится в среду с Владимиром Зеленским для обсуждения дальнейшей поддержки Украины, сообщили журналисты пула Белого дома со ссылкой на представителя американской администрации."Президент Байден переговорит с президентом Украины Зеленским сегодня в 10:45 по времени восточного побережья (17:45 мск) для обсуждения нашей продолжающейся поддержки Украины перед лицом российской агрессии", - сказал чиновник.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220330/bayden-1780748086.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

джо байден, в мире, украина, сша, владимир зеленский