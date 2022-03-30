https://ria.ru/20220330/po-1780921950.html
Путин ограничил закупки иностранного софта для критической инфраструктуры
Путин ограничил закупки иностранного софта для критической инфраструктуры - РИА Новости, 30.03.2022
Путин ограничил закупки иностранного софта для критической инфраструктуры
Президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий госзаказчикам закупать иностранное программное обеспечение для критической инфраструктуры без согласования с РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T17:19
2022-03-30T17:19
2022-03-30T19:02
владимир путин
технологии
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий госзаказчикам закупать иностранное программное обеспечение для критической инфраструктуры без согласования с профильным ведомством. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Запрет вступит в силу с 31 марта."Заказчики <...> не могут осуществлять закупки иностранного программного обеспечения <…> в целях его использования на принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры Российской Федерации", — говорится в указе.Если без такого софта и соответствующих услуг обойтись нельзя, то закупки должны быть согласованы с уполномоченным органом.Кроме того, с 1 января 2025 года органам государственной власти полностью запретят использовать иностранное программное обеспечение на принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры. После начала российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины Запад ввел новые санкции, которые направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции.Российские власти в этих условиях приняли меры, в том числе по поддержке компаний IT-отрасли. В частности, на ближайшие два года для них установили нулевую ставку налога на прибыль, их сотрудники могут получить льготную ипотеку, а молодые специалисты — отсрочку от призыва в армию.
https://ria.ru/20220322/marketpleys-1779399608.html
https://ria.ru/20220314/sanktsii-1777691877.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, технологии, россия, санкции в отношении россии
17:19 30.03.2022 (обновлено: 19:02 30.03.2022)
Путин ограничил закупки иностранного софта для критической инфраструктуры
Путин запретил закупать иностранное ПО для критической инфраструктуры
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости.
Президент Владимир Путин подписал указ
, запрещающий госзаказчикам закупать иностранное программное обеспечение для критической инфраструктуры без согласования с профильным ведомством. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Запрет вступит в силу с 31 марта.
"Заказчики <...> не могут осуществлять закупки иностранного программного обеспечения <…> в целях его использования на принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры Российской Федерации
", — говорится в указе.
Если без такого софта и соответствующих услуг обойтись нельзя, то закупки должны быть согласованы с уполномоченным органом.
Кроме того, с 1 января 2025 года органам государственной власти полностью запретят использовать иностранное программное обеспечение на принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры.
После начала российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины Запад ввел новые санкции, которые направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции.
Российские власти в этих условиях приняли меры, в том числе по поддержке компаний IT-отрасли. В частности, на ближайшие два года для них установили нулевую ставку налога на прибыль, их сотрудники могут получить льготную ипотеку, а молодые специалисты — отсрочку от призыва в армию.