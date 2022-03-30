https://ria.ru/20220330/peregovory-1780946775.html

Путин проинформировал Драги о переговорах в Стамбуле

Путин проинформировал Драги о переговорах в Стамбуле - РИА Новости, 30.03.2022

Путин проинформировал Драги о переговорах в Стамбуле

Президент России Владимир Путин информировал премьер-министра Италии Марио Драги о ходе переговоров в Стамбуле, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T18:42

2022-03-30T18:42

2022-03-30T18:44

обострение ситуации в днр и лнр

марио драги

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россия

италия

украина

донбасс

турция

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин информировал премьер-министра Италии Марио Драги о ходе переговоров в Стамбуле, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с председателем Совета министров Итальянской Республики Марио Драги. По просьбе Марио Драги, Владимир Путин информировал о ходе переговоров российских и украинских представителей, очередной раунд которых прошел накануне в Стамбуле", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220330/peregovory-1780850299.html

россия

италия

украина

донбасс

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

марио драги, владимир путин, россия, италия, украина, донбасс, турция