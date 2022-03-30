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Путин проинформировал Драги о переговорах в Стамбуле - РИА Новости, 30.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220330/peregovory-1780946775.html
Путин проинформировал Драги о переговорах в Стамбуле
Путин проинформировал Драги о переговорах в Стамбуле - РИА Новости, 30.03.2022
Путин проинформировал Драги о переговорах в Стамбуле
Президент России Владимир Путин информировал премьер-министра Италии Марио Драги о ходе переговоров в Стамбуле, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T18:42
2022-03-30T18:44
обострение ситуации в днр и лнр
марио драги
владимир путин
россия
италия
украина
донбасс
турция
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин информировал премьер-министра Италии Марио Драги о ходе переговоров в Стамбуле, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с председателем Совета министров Итальянской Республики Марио Драги. По просьбе Марио Драги, Владимир Путин информировал о ходе переговоров российских и украинских представителей, очередной раунд которых прошел накануне в Стамбуле", - говорится в сообщении.
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марио драги, владимир путин, россия, италия, украина, донбасс, турция
18:42 30.03.2022 (обновлено: 18:44 30.03.2022)
 
Путин проинформировал Драги о переговорах в Стамбуле

Путин информировал Драги о ходе переговоров представителей России и Украины в Стамбуле

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел совещание с членами правительства РФ
Президент РФ В. Путин провел совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин информировал премьер-министра Италии Марио Драги о ходе переговоров в Стамбуле, сообщает пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с председателем Совета министров Итальянской Республики Марио Драги. По просьбе Марио Драги, Владимир Путин информировал о ходе переговоров российских и украинских представителей, очередной раунд которых прошел накануне в Стамбуле", - говорится в сообщении.
Российско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
Вчера, 13:12
На переговорах с Украиной предстоит долгая работа, заявили в Кремле
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРМарио ДрагиВладимир ПутинРоссияИталияУкраинаДонбассТурция
 
 
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