https://ria.ru/20220330/peregovory-1780946775.html
Путин проинформировал Драги о переговорах в Стамбуле
Путин проинформировал Драги о переговорах в Стамбуле - РИА Новости, 30.03.2022
Путин проинформировал Драги о переговорах в Стамбуле
Президент России Владимир Путин информировал премьер-министра Италии Марио Драги о ходе переговоров в Стамбуле, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T18:42
2022-03-30T18:42
2022-03-30T18:44
обострение ситуации в днр и лнр
марио драги
владимир путин
россия
италия
украина
донбасс
турция
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин информировал премьер-министра Италии Марио Драги о ходе переговоров в Стамбуле, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с председателем Совета министров Итальянской Республики Марио Драги. По просьбе Марио Драги, Владимир Путин информировал о ходе переговоров российских и украинских представителей, очередной раунд которых прошел накануне в Стамбуле", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220330/peregovory-1780850299.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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марио драги, владимир путин, россия, италия, украина, донбасс, турция
18:42 30.03.2022 (обновлено: 18:44 30.03.2022)
Путин проинформировал Драги о переговорах в Стамбуле
Путин информировал Драги о ходе переговоров представителей России и Украины в Стамбуле