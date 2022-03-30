https://ria.ru/20220330/peregovory-1780943858.html
Переговоры в Стамбуле — еще не конечный результат, заявил Лавров
Переговоры в Стамбуле — еще не конечный результат, заявил Лавров - РИА Новости, 30.03.2022
Переговоры в Стамбуле — еще не конечный результат, заявил Лавров
Состоявшиеся накануне российско-украинские переговоры в Стамбуле можно оценивать как продвижение вперед, однако это еще не окончательный результат, заявил глава РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T18:34
2022-03-30T18:34
2022-03-30T20:19
обострение ситуации в днр и лнр
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
стамбул
ситуация в днр и лнр
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ТУНЬСИ (КНР) , 30 мар - РИА Новости. Состоявшиеся накануне российско-украинские переговоры в Стамбуле можно оценивать как продвижение вперед, однако это еще не окончательный результат, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Расцениваем результаты состоявшихся вчера в Стамбуле переговоров как позитивное продвижение вперед. Это еще не окончательный результат", - сказал министр журналистам на полях Третьей конференции глав МИД стран-соседей Афганистана.В Стамбуле 29 марта прошел очередной раунд российско-украинских переговоров. Встреча прошла во дворце Долмабахче в закрытом для прессы режиме и длилась около трех часов. Российскую делегацию, как и на прошлых раундах, возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский. По итогам переговоров он, в частности, сообщил, что РФ в ходе спецоперации на Украине существенно сокращает военную активность на киевском и черниговском направлениях. Мединский также сказал, что встреча президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским возможна одновременно с парафированием мирного договора главами МИД двух стран.
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"Позитивное продвижение вперед" – Лавров о российско-украинских переговорах в Стамбуле
Результат российско-украинских переговоров в Стамбуле можно считать прогрессом, Киев понимает, что вопросы Крыма и Донбасса решены окончательно, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
2022-03-30T18:34
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PT0M38S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, стамбул, ситуация в днр и лнр
18:34 30.03.2022 (обновлено: 20:19 30.03.2022)
Переговоры в Стамбуле — еще не конечный результат, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: переговоры в Стамбуле — прогресс, но еще не конечный результат