https://ria.ru/20220330/peregovory-1780943858.html

Переговоры в Стамбуле — еще не конечный результат, заявил Лавров

Переговоры в Стамбуле — еще не конечный результат, заявил Лавров - РИА Новости, 30.03.2022

Переговоры в Стамбуле — еще не конечный результат, заявил Лавров

Состоявшиеся накануне российско-украинские переговоры в Стамбуле можно оценивать как продвижение вперед, однако это еще не окончательный результат, заявил глава РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T18:34

2022-03-30T18:34

2022-03-30T20:19

обострение ситуации в днр и лнр

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

стамбул

ситуация в днр и лнр

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ТУНЬСИ (КНР) , 30 мар - РИА Новости. Состоявшиеся накануне российско-украинские переговоры в Стамбуле можно оценивать как продвижение вперед, однако это еще не окончательный результат, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Расцениваем результаты состоявшихся вчера в Стамбуле переговоров как позитивное продвижение вперед. Это еще не окончательный результат", - сказал министр журналистам на полях Третьей конференции глав МИД стран-соседей Афганистана.В Стамбуле 29 марта прошел очередной раунд российско-украинских переговоров. Встреча прошла во дворце Долмабахче в закрытом для прессы режиме и длилась около трех часов. Российскую делегацию, как и на прошлых раундах, возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский. По итогам переговоров он, в частности, сообщил, что РФ в ходе спецоперации на Украине существенно сокращает военную активность на киевском и черниговском направлениях. Мединский также сказал, что встреча президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским возможна одновременно с парафированием мирного договора главами МИД двух стран.

https://ria.ru/20220330/peregovory-1780906603.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Позитивное продвижение вперед" – Лавров о российско-украинских переговорах в Стамбуле Результат российско-украинских переговоров в Стамбуле можно считать прогрессом, Киев понимает, что вопросы Крыма и Донбасса решены окончательно, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. 2022-03-30T18:34 true PT0M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, стамбул, ситуация в днр и лнр