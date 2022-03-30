https://ria.ru/20220330/peregovory-1780871730.html
В Германии пока не будут оценивать итоги переговоров России и Украины
В Германии пока не будут оценивать итоги переговоров России и Украины - РИА Новости, 30.03.2022
В Германии пока не будут оценивать итоги переговоров России и Украины
Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что Берлин пока не будет давать оценку итогам переговоров Украины и России в Стамбуле. РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T14:34
2022-03-30T14:34
2022-03-30T14:53
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БЕРЛИН, 30 мар - РИА Новости. Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что Берлин пока не будет давать оценку итогам переговоров Украины и России в Стамбуле.Он отметил, что Берлин пока не будет давать оценку итогам переговоров Украины и России в Стамбуле. "Я не буду это оценивать. Нужно проявлять сдержанность", - пояснил он.Официальный представитель кабмина ФРГ подчеркнул, что переговоры Украины и России еще продолжаются, именно две стороны вырабатывают договоренности.
https://radiosputnik.ria.ru/20220330/dnr-1780846935.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, украина, россия, берлин (город), стамбул
14:34 30.03.2022 (обновлено: 14:53 30.03.2022)
В Германии пока не будут оценивать итоги переговоров России и Украины
В Германии пока не будут оценивать итоги переговоров России и Украины в Стамбуле