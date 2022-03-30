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В Германии пока не будут оценивать итоги переговоров России и Украины - РИА Новости, 30.03.2022
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В Германии пока не будут оценивать итоги переговоров России и Украины
В Германии пока не будут оценивать итоги переговоров России и Украины - РИА Новости, 30.03.2022
В Германии пока не будут оценивать итоги переговоров России и Украины
Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что Берлин пока не будет давать оценку итогам переговоров Украины и России в Стамбуле. РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T14:34
2022-03-30T14:53
в мире
германия
украина
россия
берлин (город)
стамбул
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БЕРЛИН, 30 мар - РИА Новости. Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что Берлин пока не будет давать оценку итогам переговоров Украины и России в Стамбуле.Он отметил, что Берлин пока не будет давать оценку итогам переговоров Украины и России в Стамбуле. "Я не буду это оценивать. Нужно проявлять сдержанность", - пояснил он.Официальный представитель кабмина ФРГ подчеркнул, что переговоры Украины и России еще продолжаются, именно две стороны вырабатывают договоренности.
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в мире, германия, украина, россия, берлин (город), стамбул
14:34 30.03.2022 (обновлено: 14:53 30.03.2022)
 
В Германии пока не будут оценивать итоги переговоров России и Украины

В Германии пока не будут оценивать итоги переговоров России и Украины в Стамбуле

© AP Photo / Markus SchreiberГерманский бундестаг в Берлине
Германский бундестаг в Берлине - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Германский бундестаг в Берлине. Архивное фото
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БЕРЛИН, 30 мар - РИА Новости. Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что Берлин пока не будет давать оценку итогам переговоров Украины и России в Стамбуле.
Он отметил, что Берлин пока не будет давать оценку итогам переговоров Украины и России в Стамбуле. "Я не буду это оценивать. Нужно проявлять сдержанность", - пояснил он.
Официальный представитель кабмина ФРГ подчеркнул, что переговоры Украины и России еще продолжаются, именно две стороны вырабатывают договоренности.
Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин демонстрирует журналистам беспилотный летательный аппарат (БПЛА), сбитый вооруженными силами ДНР в районе города Докучаевск. 21 ноября 2017 - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
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