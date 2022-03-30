https://ria.ru/20220330/peregovory-1780871730.html

В Германии пока не будут оценивать итоги переговоров России и Украины

В Германии пока не будут оценивать итоги переговоров России и Украины - РИА Новости, 30.03.2022

В Германии пока не будут оценивать итоги переговоров России и Украины

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что Берлин пока не будет давать оценку итогам переговоров Украины и России в Стамбуле. РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T14:34

2022-03-30T14:34

2022-03-30T14:53

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БЕРЛИН, 30 мар - РИА Новости. Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что Берлин пока не будет давать оценку итогам переговоров Украины и России в Стамбуле.Он отметил, что Берлин пока не будет давать оценку итогам переговоров Украины и России в Стамбуле. "Я не буду это оценивать. Нужно проявлять сдержанность", - пояснил он.Официальный представитель кабмина ФРГ подчеркнул, что переговоры Украины и России еще продолжаются, именно две стороны вырабатывают договоренности.

https://radiosputnik.ria.ru/20220330/dnr-1780846935.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, германия, украина, россия, берлин (город), стамбул