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Мединский разъяснит СМИ итоги переговоров с Киевом, заявил Песков - РИА Новости, 30.03.2022
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Мединский разъяснит СМИ итоги переговоров с Киевом, заявил Песков
Мединский разъяснит СМИ итоги переговоров с Киевом, заявил Песков - РИА Новости, 30.03.2022
Мединский разъяснит СМИ итоги переговоров с Киевом, заявил Песков
Глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский в среду дополнительно разъяснит главе РФ Владимиру Путину про итоги переговоров с... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T13:12
2022-03-30T13:27
политика
владимир мединский
стамбул
россия
украина
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский в среду дополнительно разъяснит главе РФ Владимиру Путину про итоги переговоров с Стамбуле с украинской делегацией, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.В Стамбуле 29 марта прошел очередной раунд российско-украинских переговоров. Встреча прошла во дворце Долмабахче в закрытом для прессы режиме и длилась около трех часов. Российскую делегацию, как и на прошлых раундах, возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский. По итогам переговоров он, в частности, сообщил, что РФ в ходе спецоперации на Украине существенно сокращает военную активность на киевском и черниговском направлениях."А вы как представляете себе? Вы представляете себе, что наша делегация провела переговоры и не стала докладывать президенту?", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, планируется ли у президента разговор с Мединским по поводу переговоров в Стамбуле.Отвечая на вопрос, доложил ли уже Мединский президенту об итогах переговоров, Песков сказал журналистам "ну а как вы думаете? Нет, утаил"."Мой коллега Мединский разъяснит дополнительно, сегодня он собирается это сделать", - заверил пресс-секретарь президента.Во вторник по итогам переговоров Мединский сообщил, что Украина передала свои предложения по договору, Москва будет их рассматривать. Он также рассказал о возможной встрече президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским одновременно с парафированием мирного договора главами МИД РФ и Украины.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220330/dnr-1780846935.html
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политика, владимир мединский, стамбул, россия, украина
13:12 30.03.2022 (обновлено: 13:27 30.03.2022)
 
Мединский разъяснит СМИ итоги переговоров с Киевом, заявил Песков

Пресс-секретарь президента Песков заявил, что Мединский расскажет о переговорах с Киевом

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПомощник президента РФ Владимир Мединский во время российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле
Помощник президента РФ Владимир Мединский во время российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / POOL
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Помощник президента РФ Владимир Мединский во время российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский в среду дополнительно разъяснит главе РФ Владимиру Путину про итоги переговоров с Стамбуле с украинской делегацией, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В Стамбуле 29 марта прошел очередной раунд российско-украинских переговоров. Встреча прошла во дворце Долмабахче в закрытом для прессы режиме и длилась около трех часов. Российскую делегацию, как и на прошлых раундах, возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский. По итогам переговоров он, в частности, сообщил, что РФ в ходе спецоперации на Украине существенно сокращает военную активность на киевском и черниговском направлениях.
Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин демонстрирует журналистам беспилотный летательный аппарат (БПЛА), сбитый вооруженными силами ДНР в районе города Докучаевск. 21 ноября 2017 - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
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В ДНР заявили, что с Киевом нельзя вести переговоры
"А вы как представляете себе? Вы представляете себе, что наша делегация провела переговоры и не стала докладывать президенту?", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, планируется ли у президента разговор с Мединским по поводу переговоров в Стамбуле.
Отвечая на вопрос, доложил ли уже Мединский президенту об итогах переговоров, Песков сказал журналистам "ну а как вы думаете? Нет, утаил".
"Мой коллега Мединский разъяснит дополнительно, сегодня он собирается это сделать", - заверил пресс-секретарь президента.
Российско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
Вчера, 13:12
На переговорах с Украиной предстоит долгая работа, заявили в Кремле
Во вторник по итогам переговоров Мединский сообщил, что Украина передала свои предложения по договору, Москва будет их рассматривать. Он также рассказал о возможной встрече президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским одновременно с парафированием мирного договора главами МИД РФ и Украины.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Государственные флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
29 марта, 17:55
Мединский призвал продвигать позитивную динамику в переговорах с Украиной
 
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