https://ria.ru/20220330/peregovory-1780850416.html

Мединский разъяснит СМИ итоги переговоров с Киевом, заявил Песков

Мединский разъяснит СМИ итоги переговоров с Киевом, заявил Песков - РИА Новости, 30.03.2022

Мединский разъяснит СМИ итоги переговоров с Киевом, заявил Песков

Глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский в среду дополнительно разъяснит главе РФ Владимиру Путину про итоги переговоров с... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T13:12

2022-03-30T13:12

2022-03-30T13:27

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владимир мединский

стамбул

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский в среду дополнительно разъяснит главе РФ Владимиру Путину про итоги переговоров с Стамбуле с украинской делегацией, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.В Стамбуле 29 марта прошел очередной раунд российско-украинских переговоров. Встреча прошла во дворце Долмабахче в закрытом для прессы режиме и длилась около трех часов. Российскую делегацию, как и на прошлых раундах, возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский. По итогам переговоров он, в частности, сообщил, что РФ в ходе спецоперации на Украине существенно сокращает военную активность на киевском и черниговском направлениях."А вы как представляете себе? Вы представляете себе, что наша делегация провела переговоры и не стала докладывать президенту?", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, планируется ли у президента разговор с Мединским по поводу переговоров в Стамбуле.Отвечая на вопрос, доложил ли уже Мединский президенту об итогах переговоров, Песков сказал журналистам "ну а как вы думаете? Нет, утаил"."Мой коллега Мединский разъяснит дополнительно, сегодня он собирается это сделать", - заверил пресс-секретарь президента.Во вторник по итогам переговоров Мединский сообщил, что Украина передала свои предложения по договору, Москва будет их рассматривать. Он также рассказал о возможной встрече президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским одновременно с парафированием мирного договора главами МИД РФ и Украины.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://radiosputnik.ria.ru/20220330/dnr-1780846935.html

https://ria.ru/20220330/peregovory-1780850299.html

https://ria.ru/20220329/peregovory-1780734708.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, владимир мединский, стамбул, россия, украина