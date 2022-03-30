https://ria.ru/20220330/peregovory-1780848792.html

Сроки переговоров с Украиной в Турции не сокращали, заявили в Кремле

Сроки переговоров с Украиной в Турции не сокращали, заявили в Кремле - РИА Новости, 30.03.2022

Сроки переговоров с Украиной в Турции не сокращали, заявили в Кремле

Прошедшие во вторник в Стамбуле переговоры России и Украины состоялись, они завершились, ничего не сокращалось, не урезалось, сообщил журналистам... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T13:07

2022-03-30T13:07

2022-03-30T13:07

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Прошедшие во вторник в Стамбуле переговоры России и Украины состоялись, они завершились, ничего не сокращалось, не урезалось, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В Стамбуле 29 марта прошел очередной раунд российско-украинских переговоров. Встреча прошла во дворце Долмабахче в закрытом для прессы режиме и длилась около трех часов. Российскую делегацию, как и на прошлых раундах, возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский. По итогам переговоров он, в частности, сообщил, что РФ в ходе спецоперации на Украине существенно сокращает военную активность на киевском и черниговском направлениях."Нет, переговоры состоялись, и они завершились. Делегации поехали уже в свои центры дальше согласовывать и выверять позиции. Мы говорили о возможности в такие-то... числа проведения переговоров. Вот они состоялись вчера, здесь ничего не сокращалось, не урезалось", - сказал Песков, отвечая на вопрос, почему анонсированные на два дня переговоры РФ и Украины в Турции прошли за несколько часов во вторник и были приостановлены.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://radiosputnik.ria.ru/20220330/nato-1780839227.html

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Варвара Скокшина

владимир мединский, владимир путин, стамбул, россия, турция, в мире