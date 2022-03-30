Рейтинг@Mail.ru
Сроки переговоров с Украиной в Турции не сокращали, заявили в Кремле - РИА Новости, 30.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220330/peregovory-1780848792.html
Сроки переговоров с Украиной в Турции не сокращали, заявили в Кремле
Сроки переговоров с Украиной в Турции не сокращали, заявили в Кремле - РИА Новости, 30.03.2022
Сроки переговоров с Украиной в Турции не сокращали, заявили в Кремле
Прошедшие во вторник в Стамбуле переговоры России и Украины состоялись, они завершились, ничего не сокращалось, не урезалось, сообщил журналистам... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T13:07
2022-03-30T13:07
обострение ситуации в днр и лнр
владимир мединский
владимир путин
стамбул
россия
турция
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149260/72/1492607292_0:206:2911:1843_1920x0_80_0_0_8ec18cb150896009e0660b3fe72dafff.jpg
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Прошедшие во вторник в Стамбуле переговоры России и Украины состоялись, они завершились, ничего не сокращалось, не урезалось, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В Стамбуле 29 марта прошел очередной раунд российско-украинских переговоров. Встреча прошла во дворце Долмабахче в закрытом для прессы режиме и длилась около трех часов. Российскую делегацию, как и на прошлых раундах, возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский. По итогам переговоров он, в частности, сообщил, что РФ в ходе спецоперации на Украине существенно сокращает военную активность на киевском и черниговском направлениях."Нет, переговоры состоялись, и они завершились. Делегации поехали уже в свои центры дальше согласовывать и выверять позиции. Мы говорили о возможности в такие-то... числа проведения переговоров. Вот они состоялись вчера, здесь ничего не сокращалось, не урезалось", - сказал Песков, отвечая на вопрос, почему анонсированные на два дня переговоры РФ и Украины в Турции прошли за несколько часов во вторник и были приостановлены.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220330/nato-1780839227.html
стамбул
россия
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149260/72/1492607292_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_63b1e1928323f9e525313a459ddbe060.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир мединский, владимир путин, стамбул, россия, турция, в мире
13:07 30.03.2022
 
Сроки переговоров с Украиной в Турции не сокращали, заявили в Кремле

Песков: переговоры с Украиной завершились, ничего не сокращалось

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Прошедшие во вторник в Стамбуле переговоры России и Украины состоялись, они завершились, ничего не сокращалось, не урезалось, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В Стамбуле 29 марта прошел очередной раунд российско-украинских переговоров. Встреча прошла во дворце Долмабахче в закрытом для прессы режиме и длилась около трех часов. Российскую делегацию, как и на прошлых раундах, возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский. По итогам переговоров он, в частности, сообщил, что РФ в ходе спецоперации на Украине существенно сокращает военную активность на киевском и черниговском направлениях.
"Нет, переговоры состоялись, и они завершились. Делегации поехали уже в свои центры дальше согласовывать и выверять позиции. Мы говорили о возможности в такие-то... числа проведения переговоров. Вот они состоялись вчера, здесь ничего не сокращалось, не урезалось", - сказал Песков, отвечая на вопрос, почему анонсированные на два дня переговоры РФ и Украины в Турции прошли за несколько часов во вторник и были приостановлены.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступает на пресс-конференции накануне саммита НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
Вчера, 12:34В мире
Генсек НАТО прокомментировал переговоры России и Украины в Стамбуле
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир МединскийВладимир ПутинСтамбулРоссияТурцияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала