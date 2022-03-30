https://ria.ru/20220330/peregovory-1780791088.html

В городе Тунси начались переговоры глав МИД России и Китая

В городе Тунси начались переговоры глав МИД России и Китая - РИА Новости, 30.03.2022

В городе Тунси начались переговоры глав МИД России и Китая

Переговоры глав МИД РФ и Китая Сергея Лаврова и Ван И начались в китайском городе Тунси, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T08:23

2022-03-30T08:23

2022-03-30T08:23

ван и (политик)

афганистан

сергей лавров

в мире

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Переговоры глав МИД РФ и Китая Сергея Лаврова и Ван И начались в китайском городе Тунси, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова."Начались переговоры Сергея Лаврова и Ван И в Китае", - написала Захарова в своём Telegram-канале.Ранее Захарова сообщила, что Лавров прибыл в китайский город Тунси, где завтра состоится встреча министров иностранных дел в формате стран-соседей Афганистана. Сегодня же день будет посвящён двусторонним встречам с зарубежными коллегами.

https://ria.ru/20220326/nato-1780236752.html

афганистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ван и (политик), афганистан, сергей лавров, в мире