https://ria.ru/20220330/peregovory-1780791088.html
В городе Тунси начались переговоры глав МИД России и Китая
В городе Тунси начались переговоры глав МИД России и Китая - РИА Новости, 30.03.2022
В городе Тунси начались переговоры глав МИД России и Китая
Переговоры глав МИД РФ и Китая Сергея Лаврова и Ван И начались в китайском городе Тунси, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T08:23
2022-03-30T08:23
2022-03-30T08:23
ван и (политик)
афганистан
сергей лавров
в мире
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Переговоры глав МИД РФ и Китая Сергея Лаврова и Ван И начались в китайском городе Тунси, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова."Начались переговоры Сергея Лаврова и Ван И в Китае", - написала Захарова в своём Telegram-канале.Ранее Захарова сообщила, что Лавров прибыл в китайский город Тунси, где завтра состоится встреча министров иностранных дел в формате стран-соседей Афганистана. Сегодня же день будет посвящён двусторонним встречам с зарубежными коллегами.
https://ria.ru/20220326/nato-1780236752.html
афганистан
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ван и (политик), афганистан, сергей лавров, в мире
В городе Тунси начались переговоры глав МИД России и Китая
В городе Тунси начались переговоры глав МИД России и Китая Сергея Лаврова и Ван И