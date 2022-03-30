https://ria.ru/20220330/otvetstvennost-1780785177.html

Антонов отверг обвинения со стороны США в продовольственном кризисе

Антонов отверг обвинения со стороны США в продовольственном кризисе - РИА Новости, 30.03.2022

Антонов отверг обвинения со стороны США в продовольственном кризисе

Слова первого замгоссекретаря США Уэнди Шерман о том, что Россия ответственна за продовольственный кризис на Украине и в мире, — часть информационной войны... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T05:28

2022-03-30T05:28

2022-03-30T09:40

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ВАШИНГТОН, 30 мар — РИА Новости. Слова первого замгоссекретаря США Уэнди Шерман о том, что Россия ответственна за продовольственный кризис на Украине и в мире, — часть информационной войны против Москвы, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.Шерман ранее обвинила Россию в "бомбардировках по меньшей мере трех, в том числе одного чартерного, гражданских судов, которые вывозили товары из портов Черного моря". При этом она не привела никаких конкретных доказательств.Как утверждает Антонов, на Украине сложилась обратная ситуация: на контролируемых российскими военными территориях "царят мир и спокойствие". "Показательным примером является Херсонская область, где наши войска уже разминировали часть сельскохозяйственных угодий, а местные жители начали готовиться к посевной", — заявил дипломат.Посол напомнил, что российские военные доставили уже около шести тысяч тонн гуманитарных грузов с продуктами, одеждой, средствами гигиены и лекарствами. По его словам, такую поддержку и дальше будут оказывать "освобожденным от бандитов и нацистов районам Украины".В середине февраля руководители республик Донбасса попросили Россию признать их независимость. Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании ДНР и ЛНР. Через три дня российская армия начала военную операцию на Украине. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины".По заявлению Минобороны, российские ВС наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.При поддержке ВС развивают наступление силы ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон. По данным ведомства на 25 марта, за время спецоперации погиб 1351 российский военный, около четырех тысяч ранены. Украинская сторона, как утверждает Генштаб, потеряла 14 тысяч человек. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека также сообщило о гибели более тысячи мирных жителей в зоне эскалации.На фоне боевых действий во многих украинских городах и селах складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это российское Минобороны возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров. Кроме того, по имеющейся информации, националисты продолжают удерживать мирных жителей в качестве живого щита — свыше четырех с половиной миллионов человек в Киеве, Харькове, Чернигове, Сумах и других городах.

https://ria.ru/20220330/krizis-1780776417.html

https://ria.ru/20220330/golod-1780786158.html

https://ria.ru/20220330/sanktsii-1780782457.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, россия