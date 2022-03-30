https://ria.ru/20220330/oruzhie-1780936955.html

Минобороны заявило о планах Киева распылять ядовитые вещества с дронов

Минобороны заявило о планах Киева распылять ядовитые вещества с дронов - РИА Новости, 30.03.2022

Минобороны заявило о планах Киева распылять ядовитые вещества с дронов

Киевский режим всерьез рассматривал возможность использования биологического оружия против населения Донбасса и Российской Федерации, заявил в среду на брифинге РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T18:09

2022-03-30T18:09

2022-03-30T19:16

обострение ситуации в днр и лнр

украина

в мире

сша

россия

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780947461_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ded3d557b0b019b12c237522c9d2a96c.jpg

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Киевский режим всерьез рассматривал возможность использования биологического оружия против населения Донбасса и Российской Федерации, заявил в среду на брифинге официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Особый интерес представляют документы, свидетельствующие о планах применения киевским режимом беспилотных летательных аппаратов, способных нести и распылять смертельно-опасные вещества", - сказал генерал."Вскрытые факты доказывают, что киевский режим всерьез рассматривал возможность использования биологического оружия против населения Донбасса и Российской Федерации", - сказал он. Как уточняет Конашенков, более детально о результатах анализа полученных документов и выявленных фактах в ведомстве расскажут на специальном брифинге.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220309/biolaboratoriya-1777146458.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Конашенков: "Киев планировал распылять смертельно опасные вещества с дронов" Киевский режим всерьез рассматривал возможность использования биологического оружия против населения Донбасса и Российской Федерации, заявил в среду на брифинге официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. 2022-03-30T18:09 true PT1M24S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, в мире, сша, россия, ситуация в днр и лнр