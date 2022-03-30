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Минобороны заявило о планах Киева распылять ядовитые вещества с дронов - РИА Новости, 30.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220330/oruzhie-1780936955.html
Минобороны заявило о планах Киева распылять ядовитые вещества с дронов
Минобороны заявило о планах Киева распылять ядовитые вещества с дронов - РИА Новости, 30.03.2022
Минобороны заявило о планах Киева распылять ядовитые вещества с дронов
Киевский режим всерьез рассматривал возможность использования биологического оружия против населения Донбасса и Российской Федерации, заявил в среду на брифинге РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T18:09
2022-03-30T19:16
обострение ситуации в днр и лнр
украина
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сша
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Киевский режим всерьез рассматривал возможность использования биологического оружия против населения Донбасса и Российской Федерации, заявил в среду на брифинге официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Особый интерес представляют документы, свидетельствующие о планах применения киевским режимом беспилотных летательных аппаратов, способных нести и распылять смертельно-опасные вещества", - сказал генерал."Вскрытые факты доказывают, что киевский режим всерьез рассматривал возможность использования биологического оружия против населения Донбасса и Российской Федерации", - сказал он. Как уточняет Конашенков, более детально о результатах анализа полученных документов и выявленных фактах в ведомстве расскажут на специальном брифинге.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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353
60
353
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Конашенков: "Киев планировал распылять смертельно опасные вещества с дронов"
Киевский режим всерьез рассматривал возможность использования биологического оружия против населения Донбасса и Российской Федерации, заявил в среду на брифинге официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
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украина, в мире, сша, россия, ситуация в днр и лнр
18:09 30.03.2022 (обновлено: 19:16 30.03.2022)
 
Минобороны заявило о планах Киева распылять ядовитые вещества с дронов

Минобороны заявило о документах с планами Киева распылять ядовитые вещества с дронов

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Киевский режим всерьез рассматривал возможность использования биологического оружия против населения Донбасса и Российской Федерации, заявил в среду на брифинге официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Особый интерес представляют документы, свидетельствующие о планах применения киевским режимом беспилотных летательных аппаратов, способных нести и распылять смертельно-опасные вещества", - сказал генерал.
"Вскрытые факты доказывают, что киевский режим всерьез рассматривал возможность использования биологического оружия против населения Донбасса и Российской Федерации", - сказал он. Как уточняет Конашенков, более детально о результатах анализа полученных документов и выявленных фактах в ведомстве расскажут на специальном брифинге.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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