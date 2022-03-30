https://ria.ru/20220330/oruzhie-1780797223.html

Джонсон хочет поставить Украине "более смертоносное" оружие, сообщили СМИ

Джонсон хочет поставить Украине "более смертоносное" оружие, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.03.2022

Джонсон хочет поставить Украине "более смертоносное" оружие, сообщили СМИ

Газета Times со ссылкой на источники сообщила о желании премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона поставить Украине "более смертоносное" вооружение. РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T09:26

2022-03-30T09:26

2022-03-30T10:22

обострение ситуации в днр и лнр

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вооруженные силы рф

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ЛОНДОН, 30 мар — РИА Новости. Газета Times со ссылкой на источники сообщила о желании премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона поставить Украине "более смертоносное" вооружение.По данным издания, об этом сам Джонсон заявил членам правительства. При этом какое именно оружие Лондон мог бы поставить Киеву, глава кабмина не уточнил.Источник газеты в оборонных кругах сообщил, что Украине нужны "средства дальнего огневого поражения", в том числе тяжелая артиллерия. В качестве одного из вариантов указана самоходная установка AS-90 Vickers, однако, по словам источника, она уже устарела.Поставки "более крупных систем" потребовали бы от украинских военнослужащих проходить обучение в соседних странах.Как указано в материале, британское правительство в то же время опасается эскалации ситуации.В начале 2022 года Лондон объявил о поставках Украине противотанковых гранатометов NLAW. Кроме того, после начала российской специальной военной операции в пресс-службе Джонсона сообщили о решении выделить Киеву 25 миллионов фунтов на военные нужды, а также передать шесть тысяч боеприпасов, включая противотанковое оружие и осколочно-фугасные системы.Министр обороны России Сергей Шойгу накануне заявил, что поставки западного летального оружия Украине безответственны, это может создать угрозу для самих европейских государств. Как подчеркнул 12 марта замминистра иностранных дел Сергей Рябков, конвои с боеприпасами от стран Запада станут "законными целями" для российских военных.

https://ria.ru/20220324/obuchenie-1779777466.html

https://ria.ru/20220329/britaniya-1780628773.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, сергей рудской, сергей шойгу, киев, лондон, россия, вооруженные силы рф, украина, великобритания