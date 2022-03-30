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Американские сенаторы призвали ускорить передачу военной помощи Украине - РИА Новости, 30.03.2022
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Американские сенаторы призвали ускорить передачу военной помощи Украине
Американские сенаторы призвали ускорить передачу военной помощи Украине - РИА Новости, 30.03.2022
Американские сенаторы призвали ускорить передачу военной помощи Украине
Американские сенаторы призвали администрацию ускорить передачу военной помощи Украине. РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T03:25
2022-03-30T03:25
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ВАШИНГТОН, 30 мар - РИА Новости. Американские сенаторы призвали администрацию ускорить передачу военной помощи Украине."Многие из нас слышали от украинских властей и военных, ветеранов, лидеров гражданского общества призывы к США доставить больше летального вооружения и быстрее", - говорится в письме сенаторов на имя советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана.Как говорится в письме, полномочия и возможности президента США позволяют ему до конца фискального года (1 октября) предоставить "более 3 миллиардов долларов летальной и нелетальной военной помощи Украине".Кроме того, сенаторы запрашивают информацию из Пентагона и совета национальной безопасности США о списке передаваемого Украине; об оставшихся на складах единицах, предназначавшихся Афганистану, чтобы оценить достижимость их передачи Украине; полный список имеющихся в распоряжении США в Европе возможностей; список позиций, которыми США смогут компенсировать европейским странам оборудование в случае его передачи.Письмо подписали 25 сенаторов.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220328/ukraina-1780100672.html
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в мире, сша, россия, европа, украина
03:25 30.03.2022
 
Американские сенаторы призвали ускорить передачу военной помощи Украине

Американские сенаторы призвали ускорить передачу летального вооружения Украине

© РИА Новости / Михаил Андроник / Перейти в фотобанкАмериканский одноразовый ручной противотанковый гранатомет M72 LAW
Американский одноразовый ручной противотанковый гранатомет M72 LAW - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Михаил Андроник
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Американский одноразовый ручной противотанковый гранатомет M72 LAW
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ВАШИНГТОН, 30 мар - РИА Новости. Американские сенаторы призвали администрацию ускорить передачу военной помощи Украине.
"Многие из нас слышали от украинских властей и военных, ветеранов, лидеров гражданского общества призывы к США доставить больше летального вооружения и быстрее", - говорится в письме сенаторов на имя советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана.
Как говорится в письме, полномочия и возможности президента США позволяют ему до конца фискального года (1 октября) предоставить "более 3 миллиардов долларов летальной и нелетальной военной помощи Украине".
"Обязательства США перед Украиной и союзниками по НАТО требуют ускорения доставки оружия и возможностей нашим союзникам и партнерам", - говорится в письме.
Кроме того, сенаторы запрашивают информацию из Пентагона и совета национальной безопасности США о списке передаваемого Украине; об оставшихся на складах единицах, предназначавшихся Афганистану, чтобы оценить достижимость их передачи Украине; полный список имеющихся в распоряжении США в Европе возможностей; список позиций, которыми США смогут компенсировать европейским странам оборудование в случае его передачи.
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Письмо подписали 25 сенаторов.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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