https://ria.ru/20220330/oruzhie-1780782033.html

Американские сенаторы призвали ускорить передачу военной помощи Украине

Американские сенаторы призвали ускорить передачу военной помощи Украине - РИА Новости, 30.03.2022

Американские сенаторы призвали ускорить передачу военной помощи Украине

Американские сенаторы призвали администрацию ускорить передачу военной помощи Украине. РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T03:25

2022-03-30T03:25

2022-03-30T03:25

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ВАШИНГТОН, 30 мар - РИА Новости. Американские сенаторы призвали администрацию ускорить передачу военной помощи Украине."Многие из нас слышали от украинских властей и военных, ветеранов, лидеров гражданского общества призывы к США доставить больше летального вооружения и быстрее", - говорится в письме сенаторов на имя советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана.Как говорится в письме, полномочия и возможности президента США позволяют ему до конца фискального года (1 октября) предоставить "более 3 миллиардов долларов летальной и нелетальной военной помощи Украине".Кроме того, сенаторы запрашивают информацию из Пентагона и совета национальной безопасности США о списке передаваемого Украине; об оставшихся на складах единицах, предназначавшихся Афганистану, чтобы оценить достижимость их передачи Украине; полный список имеющихся в распоряжении США в Европе возможностей; список позиций, которыми США смогут компенсировать европейским странам оборудование в случае его передачи.Письмо подписали 25 сенаторов.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220328/ukraina-1780100672.html

https://ria.ru/20220329/oruzhie-1780638761.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, россия, европа, украина