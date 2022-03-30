https://ria.ru/20220330/oproverzhenie-1780825052.html

Белгородский губернатор опроверг сообщения о сожженном доме культуры

Белгородский губернатор опроверг сообщения о сожженном доме культуры - РИА Новости, 30.03.2022

Белгородский губернатор опроверг сообщения о сожженном доме культуры

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опроверг сообщения о том, что в селе Красный Октябрь, где накануне прогремели взрывы, якобы "разбомбили и... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T11:42

2022-03-30T11:42

2022-03-30T11:42

происшествия

красный октябрь

белгородская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 мар - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опроверг сообщения о том, что в селе Красный Октябрь, где накануне прогремели взрывы, якобы "разбомбили и сожгли" дом культуры.Во вторник вечером Гладков сообщил, что взрывы произошли в районе села Красный Октябрь в Белгородской области. Жители региона публиковали в социальных сетях видео со вспышками на территории Белгородского района. По непроверенной информации, произошел пожар на складе боеприпасов, отмечал Гладков. Представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что при инциденте пострадали четверо сотрудников силовых структур, а также, что взрыв на складе, по предварительной информации, произошел из-за человеческого фактора.В среду утром губернатор рассказал в своем Telegram-канале, что выехал в село Красный Октябрь."Главное - лично убедился, что по итогам происшествия, которое вчера произошло, пострадавших и потерь среди мирных жителей нет, разрушений жилых и нежилых построек, объектов социальной инфраструктуры тоже нет. Вчера было несколько вбросов информации, что, например, дом культуры разбомбили и сожгли - это ложь. О причинах инцидента: ждём официальную информацию от министерства обороны", - написал Гладков.

https://ria.ru/20220330/vzryvy-1780788978.html

https://ria.ru/20220329/vzryvy-1780769136.html

красный октябрь

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, красный октябрь, белгородская область