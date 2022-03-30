https://ria.ru/20220330/opros-1780861377.html
Почти половина россиян уверена, что жизнь в стране станет лучше
Почти половина россиян уверена, что жизнь в стране станет лучше - РИА Новости, 30.03.2022
Почти половина россиян уверена, что жизнь в стране станет лучше
Почти половина россиян уверена, что жизнь в стране через три-пять лет станет лучше, свидетельствует опрос фонда "Общественное мнение". РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T13:52
2022-03-30T13:52
2022-03-30T13:52
общество
россия
фонд "общественное мнение"
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Почти половина россиян уверена, что жизнь в стране через три-пять лет станет лучше, свидетельствует опрос фонда "Общественное мнение".На вопрос, изменится жизнь в нашей стране через три-пять лет – станет лучше, чем сегодня, хуже или не изменится, 49% ответили "лучше" (на 20 марта 2022 года). В конце декабря 2021 года такого мнения придерживались лишь 25% респондентов.В том, что жизнь в стране через три-пять лет станет хуже, уверены 13% (в декабре 2021 года - 25%). Еще 19% полагают, что жизнь в стране за это время не изменится (в декабре 2021 года - 31%).Почти половина опрошенных (48%) полагают, что жизнь их семей станет лучше через три-пять лет (36% - в конце декабря 2021 года). Число тех, кто предвидит ухудшение жизни своей семьи в марте по сравнению с декабрем, сократилось до 9% против 12%. Снизилось и число тех, кто полает, что жизнь его семьи не изменится за три-пять лет - 21% в марте против 28% в декабре прошлого года.По мнению 33% респондентов, жизнь в стране станет лучше через полгода-год (по данным на 13 марта), в конце декабря 2021 года так отвечали 19% россиян. Доля тех, что считает, что жизнь за полгода-год в стране будет хуже, осталась, как и была в декабре - 26%. Еще 20% полагают, что жизнь не изменится (в декабре 2021 года - 40%).Опрос проведен 11-13 и 18-20 марта 2022 года в 53 субъектах РФ, 104 населенных пунктах, среди 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.
https://ria.ru/20220328/spetsoperatsiya-1780493697.html
https://ria.ru/20220327/nalichnye-1780297472.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, фонд "общественное мнение"
Почти половина россиян уверена, что жизнь в стране станет лучше
Опрос ФОМ: 49% россиян уверены, что жизнь в стране через три-пять лет станет лучше
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости.
Почти половина россиян уверена, что жизнь в стране через три-пять лет станет лучше, свидетельствует опрос фонда "Общественное мнение"
.
На вопрос, изменится жизнь в нашей стране через три-пять лет – станет лучше, чем сегодня, хуже или не изменится, 49% ответили "лучше" (на 20 марта 2022 года). В конце декабря 2021 года такого мнения придерживались лишь 25% респондентов.
В том, что жизнь в стране через три-пять лет станет хуже, уверены 13% (в декабре 2021 года - 25%). Еще 19% полагают, что жизнь в стране за это время не изменится (в декабре 2021 года - 31%).
Почти половина опрошенных (48%) полагают, что жизнь их семей станет лучше через три-пять лет (36% - в конце декабря 2021 года). Число тех, кто предвидит ухудшение жизни своей семьи в марте по сравнению с декабрем, сократилось до 9% против 12%. Снизилось и число тех, кто полает, что жизнь его семьи не изменится за три-пять лет - 21% в марте против 28% в декабре прошлого года.
По мнению 33% респондентов, жизнь в стране станет лучше через полгода-год (по данным на 13 марта), в конце декабря 2021 года так отвечали 19% россиян. Доля тех, что считает, что жизнь за полгода-год в стране будет хуже, осталась, как и была в декабре - 26%. Еще 20% полагают, что жизнь не изменится (в декабре 2021 года - 40%).
Опрос проведен 11-13 и 18-20 марта 2022 года в 53 субъектах РФ
, 104 населенных пунктах, среди 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.