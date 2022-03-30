https://ria.ru/20220330/oplata-1780850947.html

Варианты решений по переходу на оплату за газ в рублях перечислят 31 марта

Варианты решений по переходу на оплату за газ в рублях перечислят 31 марта - РИА Новости, 30.03.2022

Варианты решений по переходу на оплату за газ в рублях перечислят 31 марта

Поручение главы государства о механизме оплаты российского газа в рублях будет исполнено в срок, данные станут доступны 31 марта, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T13:13

2022-03-30T13:13

2022-03-30T13:35

экономика

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Поручение главы государства о механизме оплаты российского газа в рублях будет исполнено в срок, данные станут доступны 31 марта, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."В любом случае, конечно, данные обо всем этом будут доступны. Давайте дождемся завтрашнего числа. Есть поручение президента, оно должно быть исполнено", - сказал Песков журналистам.Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие страны, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчётах долларов, евро и ряда других валют. Правительство до 31 марта утвердит в совете директоров "Газпрома" директиву по внесению изменений в действующих контрактах валюты платежа на рубли.

https://ria.ru/20220330/gaz-1780821735.html

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, дмитрий песков, россия