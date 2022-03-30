Рейтинг@Mail.ru
Варианты решений по переходу на оплату за газ в рублях перечислят 31 марта - РИА Новости, 30.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220330/oplata-1780850947.html
Варианты решений по переходу на оплату за газ в рублях перечислят 31 марта
Варианты решений по переходу на оплату за газ в рублях перечислят 31 марта - РИА Новости, 30.03.2022
Варианты решений по переходу на оплату за газ в рублях перечислят 31 марта
Поручение главы государства о механизме оплаты российского газа в рублях будет исполнено в срок, данные станут доступны 31 марта, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T13:13
2022-03-30T13:35
экономика
дмитрий песков
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569035867_389:455:3072:1964_1920x0_80_0_0_b13f712e0b539e38e94a2b2e285eceda.jpg
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Поручение главы государства о механизме оплаты российского газа в рублях будет исполнено в срок, данные станут доступны 31 марта, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."В любом случае, конечно, данные обо всем этом будут доступны. Давайте дождемся завтрашнего числа. Есть поручение президента, оно должно быть исполнено", - сказал Песков журналистам.Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие страны, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчётах долларов, евро и ряда других валют. Правительство до 31 марта утвердит в совете директоров "Газпрома" директиву по внесению изменений в действующих контрактах валюты платежа на рубли.
https://ria.ru/20220330/gaz-1780821735.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569035867_340:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_14a7e6c88ec99a3d1844096307f59c69.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, дмитрий песков, россия
13:13 30.03.2022 (обновлено: 13:35 30.03.2022)
 
Варианты решений по переходу на оплату за газ в рублях перечислят 31 марта

Песков: возможные решения по переходу на оплату за газ в рублях перечислят 31 марта

© РИА Новости / Виталий ТимкивКомпрессорная станция "Казачья"
Компрессорная станция Казачья - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Компрессорная станция "Казачья"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Поручение главы государства о механизме оплаты российского газа в рублях будет исполнено в срок, данные станут доступны 31 марта, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В любом случае, конечно, данные обо всем этом будут доступны. Давайте дождемся завтрашнего числа. Есть поручение президента, оно должно быть исполнено", - сказал Песков журналистам.
Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие страны, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчётах долларов, евро и ряда других валют. Правительство до 31 марта утвердит в совете директоров "Газпрома" директиву по внесению изменений в действующих контрактах валюты платежа на рубли.
Газохранилище Astora в Редне, Германия - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
Вчера, 11:27
Минэкономики Германии ответило на вопрос о том, когда в стране кончится газ
 
ЭкономикаДмитрий ПесковРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала