https://ria.ru/20220330/oplata-1780850947.html
Варианты решений по переходу на оплату за газ в рублях перечислят 31 марта
Варианты решений по переходу на оплату за газ в рублях перечислят 31 марта - РИА Новости, 30.03.2022
Варианты решений по переходу на оплату за газ в рублях перечислят 31 марта
Поручение главы государства о механизме оплаты российского газа в рублях будет исполнено в срок, данные станут доступны 31 марта, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T13:13
2022-03-30T13:13
2022-03-30T13:35
экономика
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Поручение главы государства о механизме оплаты российского газа в рублях будет исполнено в срок, данные станут доступны 31 марта, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."В любом случае, конечно, данные обо всем этом будут доступны. Давайте дождемся завтрашнего числа. Есть поручение президента, оно должно быть исполнено", - сказал Песков журналистам.Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие страны, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчётах долларов, евро и ряда других валют. Правительство до 31 марта утвердит в совете директоров "Газпрома" директиву по внесению изменений в действующих контрактах валюты платежа на рубли.
https://ria.ru/20220330/gaz-1780821735.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, дмитрий песков, россия
13:13 30.03.2022 (обновлено: 13:35 30.03.2022)
Варианты решений по переходу на оплату за газ в рублях перечислят 31 марта
Песков: возможные решения по переходу на оплату за газ в рублях перечислят 31 марта