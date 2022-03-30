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Назван способ платить с телефона в обход санкций - РИА Новости, 30.03.2022
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Назван способ платить с телефона в обход санкций
Назван способ платить с телефона в обход санкций - РИА Новости, 30.03.2022
Назван способ платить с телефона в обход санкций
После приостановки работы в России крупных иностранных платежных систем многие потеряли возможность бесконтактной оплаты со смартфона. Те, кого это беспокоит, с РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T02:17
2022-03-30T02:17
экономика
технологии
apple
samsung
google
google android
санкции в отношении россии
россия
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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. После приостановки работы в России крупных иностранных платежных систем многие потеряли возможность бесконтактной оплаты со смартфона. Те, кого это беспокоит, с успехом могут заменить Apple Pay и другие системы, рассказала агентству “Прайм” начальник управления развития карточного бизнеса МКБ Татьяна Курзякова.Те, у которых есть действующая карта "Мир" с подключенным сервисом Mir Pay, могут платить, как раньше. “Mir Pay - российский аналог Apple Pay или Google Pay, который позволяет проводить бесконтактную оплату устройствами на операционной системе Android. Сервис доступен клиентам более 80 российских банков”, - рассказала эксперт.Владельцы гаджетов от Samsung могут использовать платежный сервис Samsung Pay. В ряде магазинов уже предусмотрена возможность оплачивать товары и услуги по QR-кодам. И, наконец, бесконтактная оплата продолжает работать для владельцев платежных колец, которые предлагают некоторые банки, отметила представитель МКБ.
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экономика, технологии, apple, samsung, google, google android, санкции в отношении россии, россия
02:17 30.03.2022
 
Назван способ платить с телефона в обход санкций

Эксперт Курзякова посоветовала использовать вместо ушедших платежных систем Mir Pay

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкНаклейка с информацией об используемых платежных системах на двери кафе
Наклейка с информацией об используемых платежных системах на двери кафе - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Наклейка с информацией об используемых платежных системах на двери кафе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. После приостановки работы в России крупных иностранных платежных систем многие потеряли возможность бесконтактной оплаты со смартфона. Те, кого это беспокоит, с успехом могут заменить Apple Pay и другие системы, рассказала агентству “Прайм” начальник управления развития карточного бизнеса МКБ Татьяна Курзякова.
Те, у которых есть действующая карта "Мир" с подключенным сервисом Mir Pay, могут платить, как раньше. “Mir Pay - российский аналог Apple Pay или Google Pay, который позволяет проводить бесконтактную оплату устройствами на операционной системе Android. Сервис доступен клиентам более 80 российских банков”, - рассказала эксперт.
Карта Мир банка Новикомбанк c отечественными чип-модулями - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
25 марта, 12:10Сказано в эфире
Apple Pay теперь без "Мира". Что это значит для россиян
Владельцы гаджетов от Samsung могут использовать платежный сервис Samsung Pay. В ряде магазинов уже предусмотрена возможность оплачивать товары и услуги по QR-кодам. И, наконец, бесконтактная оплата продолжает работать для владельцев платежных колец, которые предлагают некоторые банки, отметила представитель МКБ.
 
ЭкономикаТехнологииAppleSamsungGoogleGoogle AndroidСанкции в отношении РоссииРоссия
 
 
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