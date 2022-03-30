https://ria.ru/20220330/oplata-1780776144.html

Назван способ платить с телефона в обход санкций

Назван способ платить с телефона в обход санкций - РИА Новости, 30.03.2022

Назван способ платить с телефона в обход санкций

После приостановки работы в России крупных иностранных платежных систем многие потеряли возможность бесконтактной оплаты со смартфона. Те, кого это беспокоит, с РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T02:17

2022-03-30T02:17

2022-03-30T02:17

экономика

технологии

apple

samsung

google

google android

санкции в отношении россии

россия

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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. После приостановки работы в России крупных иностранных платежных систем многие потеряли возможность бесконтактной оплаты со смартфона. Те, кого это беспокоит, с успехом могут заменить Apple Pay и другие системы, рассказала агентству “Прайм” начальник управления развития карточного бизнеса МКБ Татьяна Курзякова.Те, у которых есть действующая карта "Мир" с подключенным сервисом Mir Pay, могут платить, как раньше. “Mir Pay - российский аналог Apple Pay или Google Pay, который позволяет проводить бесконтактную оплату устройствами на операционной системе Android. Сервис доступен клиентам более 80 российских банков”, - рассказала эксперт.Владельцы гаджетов от Samsung могут использовать платежный сервис Samsung Pay. В ряде магазинов уже предусмотрена возможность оплачивать товары и услуги по QR-кодам. И, наконец, бесконтактная оплата продолжает работать для владельцев платежных колец, которые предлагают некоторые банки, отметила представитель МКБ.

https://radiosputnik.ria.ru/20220325/karta-1780028697.html

россия

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, технологии, apple, samsung, google, google android, санкции в отношении россии, россия