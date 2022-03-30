Назван способ платить с телефона в обход санкций
Эксперт Курзякова посоветовала использовать вместо ушедших платежных систем Mir Pay
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкНаклейка с информацией об используемых платежных системах на двери кафе
Наклейка с информацией об используемых платежных системах на двери кафе
МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. После приостановки работы в России крупных иностранных платежных систем многие потеряли возможность бесконтактной оплаты со смартфона. Те, кого это беспокоит, с успехом могут заменить Apple Pay и другие системы, рассказала агентству “Прайм” начальник управления развития карточного бизнеса МКБ Татьяна Курзякова.
Те, у которых есть действующая карта "Мир" с подключенным сервисом Mir Pay, могут платить, как раньше. “Mir Pay - российский аналог Apple Pay или Google Pay, который позволяет проводить бесконтактную оплату устройствами на операционной системе Android. Сервис доступен клиентам более 80 российских банков”, - рассказала эксперт.
Владельцы гаджетов от Samsung могут использовать платежный сервис Samsung Pay. В ряде магазинов уже предусмотрена возможность оплачивать товары и услуги по QR-кодам. И, наконец, бесконтактная оплата продолжает работать для владельцев платежных колец, которые предлагают некоторые банки, отметила представитель МКБ.