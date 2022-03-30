https://ria.ru/20220330/omv-1780865527.html

OMV заявила, что не получала запрос о платежах за газ в рублях

OMV заявила, что не получала запрос о платежах за газ в рублях - РИА Новости, 30.03.2022

OMV заявила, что не получала запрос о платежах за газ в рублях

Австрийская компания OMV сообщила РИА Новости, что не получала от "Газпрома" запроса по поводу платежей за газ в рублях, договорной основой является оплата в... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T14:07

2022-03-30T14:07

2022-03-30T14:11

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ВЕНА, 30 мар - РИА Новости, Маргарита Костив. Австрийская компания OMV сообщила РИА Новости, что не получала от "Газпрома" запроса по поводу платежей за газ в рублях, договорной основой является оплата в евро."Нет, пока мы не получали никакой информации или запроса от нашего партнера по контракту "Газпром", - сообщил представитель компании."Договорной основой является оплата в евро", - отметили в компании на вопрос, будут ли там теперь платить за российский газ в рублях.

https://ria.ru/20220330/oplata-1780851981.html

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Владимир Лаврентьев

omv, газпром, экономика, рубль, россия, австрия, в мире, природный газ