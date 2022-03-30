https://ria.ru/20220330/omv-1780865527.html
OMV заявила, что не получала запрос о платежах за газ в рублях
OMV заявила, что не получала запрос о платежах за газ в рублях - РИА Новости, 30.03.2022
OMV заявила, что не получала запрос о платежах за газ в рублях
Австрийская компания OMV сообщила РИА Новости, что не получала от "Газпрома" запроса по поводу платежей за газ в рублях, договорной основой является оплата в... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T14:07
2022-03-30T14:07
2022-03-30T14:11
omv
газпром
экономика
рубль
россия
австрия
в мире
природный газ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/121684/30/1216843079_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_52999ee784b10588d830c264e908da2f.jpg
ВЕНА, 30 мар - РИА Новости, Маргарита Костив. Австрийская компания OMV сообщила РИА Новости, что не получала от "Газпрома" запроса по поводу платежей за газ в рублях, договорной основой является оплата в евро."Нет, пока мы не получали никакой информации или запроса от нашего партнера по контракту "Газпром", - сообщил представитель компании."Договорной основой является оплата в евро", - отметили в компании на вопрос, будут ли там теперь платить за российский газ в рублях.
https://ria.ru/20220330/oplata-1780851981.html
россия
австрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/121684/30/1216843079_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_82806fc9d721021b956821262e00e51c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
omv, газпром, экономика, рубль, россия, австрия, в мире, природный газ
14:07 30.03.2022 (обновлено: 14:11 30.03.2022)
OMV заявила, что не получала запрос о платежах за газ в рублях
В австрийской компании OMV подтвердили заключение газового договора с "Газпромом" в евро