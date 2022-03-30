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OMV заявила, что не получала запрос о платежах за газ в рублях - РИА Новости, 30.03.2022
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OMV заявила, что не получала запрос о платежах за газ в рублях
OMV заявила, что не получала запрос о платежах за газ в рублях - РИА Новости, 30.03.2022
OMV заявила, что не получала запрос о платежах за газ в рублях
Австрийская компания OMV сообщила РИА Новости, что не получала от "Газпрома" запроса по поводу платежей за газ в рублях, договорной основой является оплата в... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T14:07
2022-03-30T14:11
omv
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австрия
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природный газ
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ВЕНА, 30 мар - РИА Новости, Маргарита Костив. Австрийская компания OMV сообщила РИА Новости, что не получала от "Газпрома" запроса по поводу платежей за газ в рублях, договорной основой является оплата в евро."Нет, пока мы не получали никакой информации или запроса от нашего партнера по контракту "Газпром", - сообщил представитель компании."Договорной основой является оплата в евро", - отметили в компании на вопрос, будут ли там теперь платить за российский газ в рублях.
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omv, газпром, экономика, рубль, россия, австрия, в мире, природный газ
14:07 30.03.2022 (обновлено: 14:11 30.03.2022)
 
OMV заявила, что не получала запрос о платежах за газ в рублях

В австрийской компании OMV подтвердили заключение газового договора с "Газпромом" в евро

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкOMV — австрийская компания
OMV — австрийская компания - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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OMV — австрийская компания
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ВЕНА, 30 мар - РИА Новости, Маргарита Костив. Австрийская компания OMV сообщила РИА Новости, что не получала от "Газпрома" запроса по поводу платежей за газ в рублях, договорной основой является оплата в евро.
"Нет, пока мы не получали никакой информации или запроса от нашего партнера по контракту "Газпром", - сообщил представитель компании.
"Договорной основой является оплата в евро", - отметили в компании на вопрос, будут ли там теперь платить за российский газ в рублях.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
Вчера, 13:17
Песков рассказал об ответе Путина Макрону на отказ платить за газ в рублях
 
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