https://ria.ru/20220330/obstrel-1780800201.html

В ДНР за сутки более 40 человек пострадали при обстрелах со стороны ВСУ

В ДНР за сутки более 40 человек пострадали при обстрелах со стороны ВСУ - РИА Новости, 30.03.2022

В ДНР за сутки более 40 человек пострадали при обстрелах со стороны ВСУ

Более 40 человек получили ранения на территории Донецкой народной республики за сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает штаб... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T09:46

2022-03-30T09:46

2022-03-30T09:52

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

владимир путин

россия

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ДОНЕЦК, 30 мар - РИА Новости. Более 40 человек получили ранения на территории Донецкой народной республики за сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны республики."За минувшие сутки, с 09.00 29 марта до 09.00 30 марта, в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) территории Донецкой народной республики, ранее освобожденной группировкой войск ДНР, ранены свыше 40 человек", - говорится в заявлении штаба в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, владимир путин, россия