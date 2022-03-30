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Полянский объяснил замгоссекретаря США, кто такие украинские нацисты - РИА Новости, 30.03.2022
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Полянский объяснил замгоссекретаря США, кто такие украинские нацисты
Полянский объяснил замгоссекретаря США, кто такие украинские нацисты - РИА Новости, 30.03.2022
Полянский объяснил замгоссекретаря США, кто такие украинские нацисты
Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский привел примеры проявлений нацизма на Украине для замгоссекретаря США Уэнди Шерман, которая пыталась их... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T01:53
2022-03-30T07:29
в мире
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ООН, 30 мар – РИА Новости. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский привел примеры проявлений нацизма на Украине для замгоссекретаря США Уэнди Шерман, которая пыталась их отвергать, аргументируя это тем, что Владимир Зеленский является евреем.Во вторник в Совбезе ООН прошло заседание по теме гуманитарной ситуации на Украине. Россия вновь указала на преступления украинских националистов. Между тем, замгоссекретаря США Уэнди Шерман решила оспорить тезис о наличии проявлений нацизма на Украине. Дипломат заявила, что "как еврейка и гражданка США" не может не сказать, что "происходящее на Украине – это не про нацистов". При этом она напомнила, что "еврейский президент Украины определенно не нацист".В ответ Полянский заметил, что отсылки к еврейскому происхождению Зеленского, который по этой причине якобы не может быть нацистом, уже стали расхожей отговоркой. После этого он привел факты проявлений нацизма на Украине.Первый зампостпреда указал Шерман на то, что Бандера и Шухевич являются национальными героями Украины. Он также напомнил, что на шевронах националистических украинских батальонов присутствуют нацистские символы, и даже НАТО пришлось удалить со своей официальной страницы портрет украинской военнослужащей, потому что на ее шевроне присутствовал нацистский символ."Конечно, это ничего не значит, если у вас на рукаве нацистский символ. Конечно, если ваши бойцы пытают пленных и выжигают у них свастики на груди, это тоже ничего не значит — с вашей точки зрения это не нацисты. Если президент страны считает, что национальный герой этой страны – это тот человек, который воевал вместе с Гитлером и убивал евреев, поляков, русских и украинцев – с вашей точки зрения, это тоже ничего не значит. А мы считаем иначе", - заявил российский дипломат. Так считает большинство жителей России и Украины, заключил Полянский.Шерман не ответила на заявление российского зампостпреда.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
https://ria.ru/20220329/plennye-1780764588.html
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в мире, сша, россия, украина
01:53 30.03.2022 (обновлено: 07:29 30.03.2022)
 
Полянский объяснил замгоссекретаря США, кто такие украинские нацисты

Первый зампостпреда России при ООН Полянский привел примеры проявлений нацизма на Украине

© AP Photo / Seth WenigПервый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© AP Photo / Seth Wenig
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
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ООН, 30 мар – РИА Новости. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский привел примеры проявлений нацизма на Украине для замгоссекретаря США Уэнди Шерман, которая пыталась их отвергать, аргументируя это тем, что Владимир Зеленский является евреем.
Во вторник в Совбезе ООН прошло заседание по теме гуманитарной ситуации на Украине. Россия вновь указала на преступления украинских националистов. Между тем, замгоссекретаря США Уэнди Шерман решила оспорить тезис о наличии проявлений нацизма на Украине. Дипломат заявила, что "как еврейка и гражданка США" не может не сказать, что "происходящее на Украине – это не про нацистов". При этом она напомнила, что "еврейский президент Украины определенно не нацист".
В ответ Полянский заметил, что отсылки к еврейскому происхождению Зеленского, который по этой причине якобы не может быть нацистом, уже стали расхожей отговоркой. После этого он привел факты проявлений нацизма на Украине.

"Вы же знаете, кто такой Степан Бандера и Роман Шухевич. Вы знаете, сколько эти люди сделали плохого для человечества. Это люди, которые сотрудничали с нацистами, которые причастны к убийствам евреев, поляков, русских, украинцев. Если вы сомневаетесь, спросите об этом поляков. Не польских политиков, а простых жителей Польши. Я работал в Польше три года. Я прекрасно знаю, как относятся в Польше к Бандере", — сказал дипломат.

Первый зампостпреда указал Шерман на то, что Бандера и Шухевич являются национальными героями Украины. Он также напомнил, что на шевронах националистических украинских батальонов присутствуют нацистские символы, и даже НАТО пришлось удалить со своей официальной страницы портрет украинской военнослужащей, потому что на ее шевроне присутствовал нацистский символ.
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"Конечно, это ничего не значит, если у вас на рукаве нацистский символ. Конечно, если ваши бойцы пытают пленных и выжигают у них свастики на груди, это тоже ничего не значит — с вашей точки зрения это не нацисты. Если президент страны считает, что национальный герой этой страны – это тот человек, который воевал вместе с Гитлером и убивал евреев, поляков, русских и украинцев – с вашей точки зрения, это тоже ничего не значит. А мы считаем иначе", - заявил российский дипломат.
Так считает большинство жителей России и Украины, заключил Полянский.
Шерман не ответила на заявление российского зампостпреда.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
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