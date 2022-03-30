https://ria.ru/20220330/natsionalizatsiya-1780914943.html

Аксенов предложил национализировать имущество украинских олигархов

Аксенов предложил национализировать имущество украинских олигархов - РИА Новости, 30.03.2022

Аксенов предложил национализировать имущество украинских олигархов

Глава Крыма Сергей Аксенов предложил национализировать на территории России имущество украинских олигархов и политиков, поддержавших "нацизм и киевский режим". РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T16:53

2022-03-30T16:53

2022-03-30T16:53

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госдума рф

украина

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сергей аксенов (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил национализировать на территории России имущество украинских олигархов и политиков, поддержавших "нацизм и киевский режим"."Поручил разработать до понедельника проект федерального закона о национализации всего имущества, которое принадлежит украинским олигархам, политикам, государственным деятелям, открыто поддерживающим нацизм и киевский режим, и находится на территории Российской Федерации. Проект будет направлен в Госдуму. Напомню, что в начале марта Верховная рада приняла закон о национализации российской собственности на Украине", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа операции – существенно снизили боевой потенциал Киева. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР. При этом об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220326/voyna-1780196192.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, госдума рф, украина, республика крым, сергей аксенов (политик), верховная рада украины, донбасс