Аксенов предложил национализировать имущество украинских олигархов
Глава Крыма Аксенов предложил национализировать в России имущество украинских олигархов
© Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Крым Глава Республики Крым Сергей Аксенов
© Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Крым
Глава Республики Крым Сергей Аксенов
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил национализировать на территории России имущество украинских олигархов и политиков, поддержавших "нацизм и киевский режим".
"Поручил разработать до понедельника проект федерального закона о национализации всего имущества, которое принадлежит украинским олигархам, политикам, государственным деятелям, открыто поддерживающим нацизм и киевский режим, и находится на территории Российской Федерации. Проект будет направлен в Госдуму. Напомню, что в начале марта Верховная рада приняла закон о национализации российской собственности на Украине", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа операции – существенно снизили боевой потенциал Киева. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР. При этом об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.