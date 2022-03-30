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Аксенов предложил национализировать имущество украинских олигархов - РИА Новости, 30.03.2022
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Аксенов предложил национализировать имущество украинских олигархов
Аксенов предложил национализировать имущество украинских олигархов - РИА Новости, 30.03.2022
Аксенов предложил национализировать имущество украинских олигархов
Глава Крыма Сергей Аксенов предложил национализировать на территории России имущество украинских олигархов и политиков, поддержавших "нацизм и киевский режим". РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T16:53
2022-03-30T16:53
в мире
россия
госдума рф
украина
республика крым
сергей аксенов (политик)
верховная рада украины
донбасс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил национализировать на территории России имущество украинских олигархов и политиков, поддержавших "нацизм и киевский режим"."Поручил разработать до понедельника проект федерального закона о национализации всего имущества, которое принадлежит украинским олигархам, политикам, государственным деятелям, открыто поддерживающим нацизм и киевский режим, и находится на территории Российской Федерации. Проект будет направлен в Госдуму. Напомню, что в начале марта Верховная рада приняла закон о национализации российской собственности на Украине", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа операции – существенно снизили боевой потенциал Киева. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР. При этом об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, россия, госдума рф, украина, республика крым, сергей аксенов (политик), верховная рада украины, донбасс
16:53 30.03.2022
 
Аксенов предложил национализировать имущество украинских олигархов

Глава Крыма Аксенов предложил национализировать в России имущество украинских олигархов

© Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Крым Глава Республики Крым Сергей Аксенов
 Глава Республики Крым Сергей Аксенов
© Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Крым
Глава Республики Крым Сергей Аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил национализировать на территории России имущество украинских олигархов и политиков, поддержавших "нацизм и киевский режим".
"Поручил разработать до понедельника проект федерального закона о национализации всего имущества, которое принадлежит украинским олигархам, политикам, государственным деятелям, открыто поддерживающим нацизм и киевский режим, и находится на территории Российской Федерации. Проект будет направлен в Госдуму. Напомню, что в начале марта Верховная рада приняла закон о национализации российской собственности на Украине", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа операции – существенно снизили боевой потенциал Киева. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР. При этом об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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В миреРоссияГосдума РФУкраинаРеспублика КрымСергей Аксенов (политик)Верховная Рада УкраиныДонбасс
 
 
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