https://ria.ru/20220330/namereniya-1780787364.html

Стрелявшая в красноярском детсаду девушка заявила о намерении убить детей

Стрелявшая в красноярском детсаду девушка заявила о намерении убить детей - РИА Новости, 30.03.2022

Стрелявшая в красноярском детсаду девушка заявила о намерении убить детей

Девушка, которая открыла стрельбу в детсаду Красноярска, а до этого, предположительно, застрелила отца, рассказала на допросе о намерении убить мальчиков,... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T06:59

2022-03-30T06:59

2022-03-30T07:18

происшествия

россия

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КРАСНОЯРСК, 30 мар - РИА Новости. Девушка, которая открыла стрельбу в детсаду Красноярска, а до этого, предположительно, застрелила отца, рассказала на допросе о намерении убить мальчиков, сообщает пресс-служба регионального главка Следственного комитета.По данным следствия, 28 марта 19-летняя девушка после ссоры с отцом из ружья застрелила его, а затем пришла в детский сад №31. Она проникла в детсад во время тихого часа под предлогом забрать ребенка. В группе ее встретили три воспитателя и попросили выйти в раздевалку. Женщины заметили видневшееся из-под пальто ружье. Одна из воспитателей попыталась забрать оружие, в ходе чего произошел выстрел в сторону стены помещения группы. В этот момент инструктор по физической культуре повалила злоумышленницу на пол и удерживала до прибытия полицейских. В среду девушку отправили под стражу до 27 мая.При этом следствие установило, что за несколько дней до случившегося подозреваемая приходила в детсад под предлогом трудоустройства. В ведомстве ранее сообщили о возбуждении дела о покушении и убийстве.В СК пояснили, что на месте происшествия у подозреваемой изъято охотничье ружье и 39 патронов. Оружие было куплено легально и оформлено на подозреваемую.В рамках расследования организованы проверки в отношении должностных лиц детского сада и уполномоченных, оказывающих услуги по охране садика. Сразу после задержания из-за неадекватного состояния девушки ее не смогли допросить сразу. Ранее со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщалось, что подозреваемая придерживалась феминистских взглядов и выражала неприязнь к мужчинам.

https://ria.ru/20220328/strelba-1780519706.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, россия