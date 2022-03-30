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Стрелявшая в красноярском детсаду девушка заявила о намерении убить детей
Стрелявшая в красноярском детсаду девушка заявила о намерении убить детей - РИА Новости, 30.03.2022
Стрелявшая в красноярском детсаду девушка заявила о намерении убить детей
Девушка, которая открыла стрельбу в детсаду Красноярска, а до этого, предположительно, застрелила отца, рассказала на допросе о намерении убить мальчиков,... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T06:59
2022-03-30T06:59
2022-03-30T07:18
происшествия
россия
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КРАСНОЯРСК, 30 мар - РИА Новости. Девушка, которая открыла стрельбу в детсаду Красноярска, а до этого, предположительно, застрелила отца, рассказала на допросе о намерении убить мальчиков, сообщает пресс-служба регионального главка Следственного комитета.По данным следствия, 28 марта 19-летняя девушка после ссоры с отцом из ружья застрелила его, а затем пришла в детский сад №31. Она проникла в детсад во время тихого часа под предлогом забрать ребенка. В группе ее встретили три воспитателя и попросили выйти в раздевалку. Женщины заметили видневшееся из-под пальто ружье. Одна из воспитателей попыталась забрать оружие, в ходе чего произошел выстрел в сторону стены помещения группы. В этот момент инструктор по физической культуре повалила злоумышленницу на пол и удерживала до прибытия полицейских. В среду девушку отправили под стражу до 27 мая.При этом следствие установило, что за несколько дней до случившегося подозреваемая приходила в детсад под предлогом трудоустройства. В ведомстве ранее сообщили о возбуждении дела о покушении и убийстве.В СК пояснили, что на месте происшествия у подозреваемой изъято охотничье ружье и 39 патронов. Оружие было куплено легально и оформлено на подозреваемую.В рамках расследования организованы проверки в отношении должностных лиц детского сада и уполномоченных, оказывающих услуги по охране садика. Сразу после задержания из-за неадекватного состояния девушки ее не смогли допросить сразу. Ранее со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщалось, что подозреваемая придерживалась феминистских взглядов и выражала неприязнь к мужчинам.
https://ria.ru/20220328/strelba-1780519706.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, россия
06:59 30.03.2022 (обновлено: 07:18 30.03.2022)
Стрелявшая в красноярском детсаду девушка заявила о намерении убить детей
Стрелявшая в красноярском детсаду 19-летняя девушка призналась в намерении убить мальчиков
КРАСНОЯРСК, 30 мар - РИА Новости. Девушка, которая открыла стрельбу в детсаду Красноярска, а до этого, предположительно, застрелила отца, рассказала на допросе о намерении убить мальчиков, сообщает пресс-служба регионального главка Следственного комитета.
По данным следствия, 28 марта 19-летняя девушка после ссоры с отцом из ружья застрелила его, а затем пришла в детский сад №31. Она проникла в детсад во время тихого часа под предлогом забрать ребенка. В группе ее встретили три воспитателя и попросили выйти в раздевалку. Женщины заметили видневшееся из-под пальто ружье. Одна из воспитателей попыталась забрать оружие, в ходе чего произошел выстрел в сторону стены помещения группы. В этот момент инструктор по физической культуре повалила злоумышленницу на пол и удерживала до прибытия полицейских. В среду девушку отправили под стражу до 27 мая.
При этом следствие установило, что за несколько дней до случившегося подозреваемая приходила в детсад под предлогом трудоустройства. В ведомстве ранее сообщили о возбуждении дела о покушении и убийстве.
"В ходе допроса женщина пояснила, что намеревалась совершить убийство детей мужского пола. В настоящее время по уголовному делу выполняется комплекс неотложных следственных и процессуальных действий, в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение", - говорится в сообщении.
В СК пояснили, что на месте происшествия у подозреваемой изъято охотничье ружье и 39 патронов. Оружие было куплено легально и оформлено на подозреваемую.
В рамках расследования организованы проверки в отношении должностных лиц детского сада и уполномоченных, оказывающих услуги по охране садика. Сразу после задержания из-за неадекватного состояния девушки ее не смогли допросить сразу. Ранее со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщалось, что подозреваемая придерживалась феминистских взглядов и выражала неприязнь к мужчинам.