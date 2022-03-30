https://ria.ru/20220330/naemniki-1780900875.html

Посольства Украины во всем мире вербуют наемников, заявил Гаврилов

Посольства Украины во всем мире вербуют наемников, заявил Гаврилов - РИА Новости, 30.03.2022

Посольства Украины во всем мире вербуют наемников, заявил Гаврилов

Посольства Украины по всему миру ведут работу по вербовке иностранных наемников, количество которых достигло 6,5 тысячи человек, заявил в среду глава российской РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T16:04

2022-03-30T16:04

2022-03-30T16:05

обострение ситуации в днр и лнр

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ситуация в днр и лнр

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ВЕНА, 30 мар - РИА Новости. Посольства Украины по всему миру ведут работу по вербовке иностранных наемников, количество которых достигло 6,5 тысячи человек, заявил в среду глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов."Ещё одним дестабилизирующим фактором является приток на Украину иностранных наёмников и террористов, количество которых достигло 6,5 тысячи человек из 62 государств. Российские войска продолжают целенаправленные действия по их отслеживанию и уничтожению", - заявил Гаврилов на пленарном заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ). По его словам, в результате ударов высокоточным оружием за последние две недели ликвидированы около 600 "солдат удачи", свыше 500 покинули страну."Тем временем по всему миру посольства Украины в нарушение Венской конвенции 1961 года активно ведут работу по их вербовке. На Ближнем Востоке эта акция осуществляется при координации западных спецслужб и Службы безопасности Украины (СБУ). Англосаксонских коллег не останавливает печальный опыт аналогичных экспериментов. Неужели они забыли о трагических событиях 11 сентября 2001 года, о терактах в Лондоне и других европейских столицах? Мы уже неоднократно предупреждали, что попадание ПЗРК и ПТРК в руки радикалов на Украине и за её пределами создаст реальную террористическую угрозу для всей Европы", - добавил дипломат.Он подчеркнул, что возможные печальные последствия этих шагов остаются на совести стран Запада и Украины.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220329/ssha-1780670802.html

https://ria.ru/20220326/naemniki-1780265352.html

https://ria.ru/20220311/spetsoperatsiya-1777516637.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, австрия, вена, константин гаврилов, ситуация в днр и лнр