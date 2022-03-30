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Чистая навигация: как в столице промывают дорожные знаки - РИА Новости, 30.03.2022
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Чистая навигация: как в столице промывают дорожные знаки
Чистая навигация: как в столице промывают дорожные знаки - РИА Новости, 30.03.2022
Чистая навигация: как в столице промывают дорожные знаки
В Москве начали весеннюю уборку города. Коммунальные службы ведут промывку тоннелей, мостов, фасадов и памятников. Как чистят после зимы объекты дорожной инфраструктуры – в нашем видео.
2022-03-30T15:22
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Чистая навигация: как в столице промывают знаки
В Москве начали весеннюю уборку города. Коммунальные службы ведут промывку тоннелей, мостов, фасадов и памятников. Как чистят после зимы объекты дорожной инфраструктуры - в нашем видео.
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видео, москва, городское хозяйство москвы
Чистая навигация: как в столице промывают дорожные знаки
В Москве начали весеннюю уборку города. Коммунальные службы ведут промывку тоннелей, мостов, фасадов и памятников. Как чистят после зимы объекты дорожной инфраструктуры – в нашем видео.
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15:22 30.03.2022
 

Чистая навигация: как в столице промывают дорожные знаки

Читать ria.ru в
В Москве начали весеннюю уборку города. Коммунальные службы ведут промывку тоннелей, мостов, фасадов и памятников. Как чистят после зимы объекты дорожной инфраструктуры – в нашем видео.
 
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