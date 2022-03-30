Чистая навигация: как в столице промывают дорожные знаки

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В Москве начали весеннюю уборку города. Коммунальные службы ведут промывку тоннелей, мостов, фасадов и памятников. Как чистят после зимы объекты дорожной инфраструктуры – в нашем видео.