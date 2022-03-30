https://ria.ru/20220330/moskva-1780887492.html
Чистая навигация: как в столице промывают дорожные знаки
Чистая навигация: как в столице промывают дорожные знаки - РИА Новости, 30.03.2022
Чистая навигация: как в столице промывают дорожные знаки
В Москве начали весеннюю уборку города. Коммунальные службы ведут промывку тоннелей, мостов, фасадов и памятников. Как чистят после зимы объекты дорожной инфраструктуры – в нашем видео.
2022-03-30T15:22
2022-03-30T15:22
2022-03-30T15:22
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780689018_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_da0c2e784855273470b19921e7b3fc73.jpg
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780689018_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_070dbb360c24d123676bc094a4bc1053.jpg
Чистая навигация: как в столице промывают знаки
В Москве начали весеннюю уборку города. Коммунальные службы ведут промывку тоннелей, мостов, фасадов и памятников. Как чистят после зимы объекты дорожной инфраструктуры - в нашем видео.
2022-03-30T15:22
true
PT1M00S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, москва, городское хозяйство москвы
Чистая навигация: как в столице промывают дорожные знаки
В Москве начали весеннюю уборку города. Коммунальные службы ведут промывку тоннелей, мостов, фасадов и памятников. Как чистят после зимы объекты дорожной инфраструктуры – в нашем видео.
2022-03-30T15:22
true
PT1M00S
Чистая навигация: как в столице промывают дорожные знаки
В Москве начали весеннюю уборку города. Коммунальные службы ведут промывку тоннелей, мостов, фасадов и памятников. Как чистят после зимы объекты дорожной инфраструктуры – в нашем видео.