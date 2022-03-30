https://ria.ru/20220330/moskva-1780846556.html

В Москве открыли пятый информационный центр для туристов

В Москве открыли пятый информационный центр для туристов - РИА Новости, 30.03.2022

В Москве открыли пятый информационный центр для туристов

Пятый в столице туристический информационный центр открылся в отреставрированном здании Северного речного вокзала, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T13:50

2022-03-30T13:50

2022-03-30T13:50

туризм

туризм

москва

северный речной вокзал

новости - туризм

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Пятый в столице туристический информационный центр открылся в отреставрированном здании Северного речного вокзала, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина."В основном инфоцентр ориентирован на путешественников, но и москвичам может быть интересно узнать о городских событиях и достопримечательностях. Гиды помогут составить экскурсионные маршруты, предоставят карты и путеводители на русском и иностранных языках", — рассказала она.Специалисты также познакомят посетителей с возможностями цифрового туристического сервиса Russpass, проконсультируют их о тарифах на проезд в общественном транспорте и его расписании.Новый центр работает ежедневно с восьми до двадцати часов. Он расположен на первом этаже здания Северного речного вокзала.Это уже пятый инфоцентр для гостей столицы, который начал работать с 2020 года. Узнать о достопримечательностях города туристы могут и на Белорусском вокзале, в аэропортах Внуково и Домодедово, а также в парке "Зарядье". Еще в самых популярных туристических местах столицы расположено 18 инфостоек.

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, москва, северный речной вокзал, новости - туризм