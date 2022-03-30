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В Москве открыли пятый информационный центр для туристов - РИА Новости, 30.03.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220330/moskva-1780846556.html
В Москве открыли пятый информационный центр для туристов
В Москве открыли пятый информационный центр для туристов - РИА Новости, 30.03.2022
В Москве открыли пятый информационный центр для туристов
Пятый в столице туристический информационный центр открылся в отреставрированном здании Северного речного вокзала, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T13:50
2022-03-30T13:50
туризм
туризм
москва
северный речной вокзал
новости - туризм
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Пятый в столице туристический информационный центр открылся в отреставрированном здании Северного речного вокзала, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина."В основном инфоцентр ориентирован на путешественников, но и москвичам может быть интересно узнать о городских событиях и достопримечательностях. Гиды помогут составить экскурсионные маршруты, предоставят карты и путеводители на русском и иностранных языках", — рассказала она.Специалисты также познакомят посетителей с возможностями цифрового туристического сервиса Russpass, проконсультируют их о тарифах на проезд в общественном транспорте и его расписании.Новый центр работает ежедневно с восьми до двадцати часов. Он расположен на первом этаже здания Северного речного вокзала.Это уже пятый инфоцентр для гостей столицы, который начал работать с 2020 года. Узнать о достопримечательностях города туристы могут и на Белорусском вокзале, в аэропортах Внуково и Домодедово, а также в парке "Зарядье". Еще в самых популярных туристических местах столицы расположено 18 инфостоек.
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туризм, москва, северный речной вокзал, новости - туризм
13:50 30.03.2022
 
В Москве открыли пятый информационный центр для туристов

В Москве на Северном речном вокзале открыли пятый в столице информационный турцентр

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСмотровая площадка на Воробьевых горах в Москве
Смотровая площадка на Воробьевых горах в Москве - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Пятый в столице туристический информационный центр открылся в отреставрированном здании Северного речного вокзала, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
"В основном инфоцентр ориентирован на путешественников, но и москвичам может быть интересно узнать о городских событиях и достопримечательностях. Гиды помогут составить экскурсионные маршруты, предоставят карты и путеводители на русском и иностранных языках", — рассказала она.
Специалисты также познакомят посетителей с возможностями цифрового туристического сервиса Russpass, проконсультируют их о тарифах на проезд в общественном транспорте и его расписании.
Новый центр работает ежедневно с восьми до двадцати часов. Он расположен на первом этаже здания Северного речного вокзала.
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Это уже пятый инфоцентр для гостей столицы, который начал работать с 2020 года. Узнать о достопримечательностях города туристы могут и на Белорусском вокзале, в аэропортах Внуково и Домодедово, а также в парке "Зарядье". Еще в самых популярных туристических местах столицы расположено 18 инфостоек.
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