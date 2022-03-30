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Москалькова обратилась в СЕ из-за видео с пытками российских военных - РИА Новости, 30.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220330/moskalkova-1780884112.html
Москалькова обратилась в СЕ из-за видео с пытками российских военных
Москалькова обратилась в СЕ из-за видео с пытками российских военных - РИА Новости, 30.03.2022
Москалькова обратилась в СЕ из-за видео с пытками российских военных
Татьяна Москалькова обращается в Совет Европы по поводу кадров с пытками российских военных - эти факты должны получить правовую оценку, необходимо возбуждать... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T15:11
2022-03-30T15:11
обострение ситуации в днр и лнр
татьяна москалькова
россия
украина
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Татьяна Москалькова обращается в Совет Европы по поводу кадров с пытками российских военных - эти факты должны получить правовую оценку, необходимо возбуждать уголовные дела, рассказала Уполномоченный по правам человека при Президенте РФ."Я обращаюсь в Совет Европы... Государства должны наказываться. Я думаю, что эти факты должны получить правовую оценку мирового сообщества. И нашей прокуратуры, нашей военной прокуратуры. И, пользуясь случаем, официально обращаюсь о необходимости возбуждать уголовные дела по фактам бесчеловечного отношения к людям, попавшим и удерживаемым на другой территории, попавшим в эту ситуацию. И за распространение в официальных источниках этой информации", - сообщила Москалькова в эфире "Радио Спутник".Ранее в интернете появились кадры, на которых российским военнопленным прострелили ноги. Уточнялось, что это произошло на одной из баз украинских националистов в Харьковской области. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства жестокого обращения украинских националистов с пленными военнослужащими РФ. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Россия заявила протест в ходе переговоров с Украиной в отношении появившихся видео с издевательствами над пленными военными. Украинцы, по его словам, обещали принять самые жесткие меры.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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татьяна москалькова, россия, украина
15:11 30.03.2022
 
Москалькова обратилась в СЕ из-за видео с пытками российских военных

Омбудсмен Москалькова обратилась в СЕ из-за видео с пытками российских военных на Украине

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Татьяна Москалькова обращается в Совет Европы по поводу кадров с пытками российских военных - эти факты должны получить правовую оценку, необходимо возбуждать уголовные дела, рассказала Уполномоченный по правам человека при Президенте РФ.
"Я обращаюсь в Совет Европы... Государства должны наказываться. Я думаю, что эти факты должны получить правовую оценку мирового сообщества. И нашей прокуратуры, нашей военной прокуратуры. И, пользуясь случаем, официально обращаюсь о необходимости возбуждать уголовные дела по фактам бесчеловечного отношения к людям, попавшим и удерживаемым на другой территории, попавшим в эту ситуацию. И за распространение в официальных источниках этой информации", - сообщила Москалькова в эфире "Радио Спутник".
Ранее в интернете появились кадры, на которых российским военнопленным прострелили ноги. Уточнялось, что это произошло на одной из баз украинских националистов в Харьковской области. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства жестокого обращения украинских националистов с пленными военнослужащими РФ. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Россия заявила протест в ходе переговоров с Украиной в отношении появившихся видео с издевательствами над пленными военными. Украинцы, по его словам, обещали принять самые жесткие меры.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Военнослужащий ДНР в Левобережном районе Мариуполя - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
29 марта, 15:56Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Спецназ захватил причастных к пыткам российских пленных на Украине
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРТатьяна МоскальковаРоссияУкраина
 
 
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