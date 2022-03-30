https://ria.ru/20220330/moskalkova-1780884112.html

Москалькова обратилась в СЕ из-за видео с пытками российских военных

Москалькова обратилась в СЕ из-за видео с пытками российских военных - РИА Новости, 30.03.2022

Москалькова обратилась в СЕ из-за видео с пытками российских военных

Татьяна Москалькова обращается в Совет Европы по поводу кадров с пытками российских военных - эти факты должны получить правовую оценку, необходимо возбуждать... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T15:11

2022-03-30T15:11

2022-03-30T15:11

обострение ситуации в днр и лнр

татьяна москалькова

россия

украина

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Татьяна Москалькова обращается в Совет Европы по поводу кадров с пытками российских военных - эти факты должны получить правовую оценку, необходимо возбуждать уголовные дела, рассказала Уполномоченный по правам человека при Президенте РФ."Я обращаюсь в Совет Европы... Государства должны наказываться. Я думаю, что эти факты должны получить правовую оценку мирового сообщества. И нашей прокуратуры, нашей военной прокуратуры. И, пользуясь случаем, официально обращаюсь о необходимости возбуждать уголовные дела по фактам бесчеловечного отношения к людям, попавшим и удерживаемым на другой территории, попавшим в эту ситуацию. И за распространение в официальных источниках этой информации", - сообщила Москалькова в эфире "Радио Спутник".Ранее в интернете появились кадры, на которых российским военнопленным прострелили ноги. Уточнялось, что это произошло на одной из баз украинских националистов в Харьковской области. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства жестокого обращения украинских националистов с пленными военнослужащими РФ. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Россия заявила протест в ходе переговоров с Украиной в отношении появившихся видео с издевательствами над пленными военными. Украинцы, по его словам, обещали принять самые жесткие меры.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220329/pytki-1780702545.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

татьяна москалькова, россия, украина