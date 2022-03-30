https://ria.ru/20220330/mordoviya-1780945870.html
"ДОМ.РФ" поможет Мордовии с градостроением
"ДОМ.РФ" поможет Мордовии с градостроением - РИА Новости, 30.03.2022
"ДОМ.РФ" поможет Мордовии с градостроением
Глава Мордовии Артём Здунов обсудил вопросы градостроения в республике с генеральным директором "ДОМ.РФ" Виталием Мутко на встрече в Москве, сообщает... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T18:40
2022-03-30T18:40
2022-03-30T18:40
республика мордовия
саранск
россия
экономика
мордовия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780893614_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f6661765270f3d2a9c3b32f36b3f1a55.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мар - РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов обсудил вопросы градостроения в республике с генеральным директором "ДОМ.РФ" Виталием Мутко на встрече в Москве, сообщает пресс-служба главы региона.Встреча состоялась в продолжение договоренностей по взаимодействию, которые были достигнуты во время рабочего совещания на площадке ДОМ.РФ осенью 2021 года. Тогда перед регионом ставилась задача – определить конкретные территории под строительство жилья."В ходе состоявшейся встречи были представлены четыре земельных участка на территории Саранска и проект жилого квартала "Ботаника". Здунов рассказал, что работа по этим территориям уже ведется, до конца весны планируется подготовить проект планировки территории, затем земля будет предложена инвесторам. С Мутко были обсуждены вопросы реализации проекта с привлечением финансовых возможностей ДОМ.РФ", - говорится в сообщении.На встрече была затронута проблема дальнейшего содержания в нормативном состоянии лифтового хозяйства республики. В настоящее время 232 лифта в многоквартирных домах Мордовии имеют срок эксплуатации свыше 30 лет и требуют первоочередной замены."Ещё одним важным вопросом повестки стало развитие паломническо-туристического кластера "Санаксарь – Темников", вошедшего в большой проект "Арзамас-Дивеево-Саров". ДОМ.РФ участвует в разработке его мастер-плана. Проект вошел в утвержденный главой государства отдельный перечень поручений по социально-экономическому развитию Мордовии", - отмечается в сообщении.Здунов предложил продолжить совместную работу в рамках компетенций Фонда ДОМ.РФ, в частности, по созданию туристско-агропромышленного кластера и развитию сельского туризма.
https://ria.ru/20220310/stroitelstvo-1777488804.html
https://ria.ru/20211216/mordoviya-1764126661.html
саранск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780893614_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_2fad0cc2b142dd874500d654ccba793d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
саранск, россия, экономика, мордовия
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мар - РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов обсудил вопросы градостроения в республике с генеральным директором "ДОМ.РФ" Виталием Мутко на встрече в Москве, сообщает пресс-служба главы региона.
Встреча состоялась в продолжение договоренностей по взаимодействию, которые были достигнуты во время рабочего совещания на площадке ДОМ.РФ
осенью 2021 года. Тогда перед регионом ставилась задача – определить конкретные территории под строительство жилья.
"В ходе состоявшейся встречи были представлены четыре земельных участка на территории Саранска
и проект жилого квартала "Ботаника". Здунов рассказал, что работа по этим территориям уже ведется, до конца весны планируется подготовить проект планировки территории, затем земля будет предложена инвесторам. С Мутко были обсуждены вопросы реализации проекта с привлечением финансовых возможностей ДОМ.РФ", - говорится в сообщении.
На встрече была затронута проблема дальнейшего содержания в нормативном состоянии лифтового хозяйства республики. В настоящее время 232 лифта в многоквартирных домах Мордовии имеют срок эксплуатации свыше 30 лет и требуют первоочередной замены.
"Ещё одним важным вопросом повестки стало развитие паломническо-туристического кластера "Санаксарь – Темников", вошедшего в большой проект "Арзамас-Дивеево-Саров". ДОМ.РФ участвует в разработке его мастер-плана. Проект вошел в утвержденный главой государства отдельный перечень поручений по социально-экономическому развитию Мордовии", - отмечается в сообщении.
Здунов предложил продолжить совместную работу в рамках компетенций Фонда ДОМ.РФ, в частности, по созданию туристско-агропромышленного кластера и развитию сельского туризма.
Другие новости региона читайте здесь>>