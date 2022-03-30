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"ДОМ.РФ" поможет Мордовии с градостроением - РИА Новости, 30.03.2022
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Республика Мордовия
https://ria.ru/20220330/mordoviya-1780945870.html
"ДОМ.РФ" поможет Мордовии с градостроением
"ДОМ.РФ" поможет Мордовии с градостроением - РИА Новости, 30.03.2022
"ДОМ.РФ" поможет Мордовии с градостроением
Глава Мордовии Артём Здунов обсудил вопросы градостроения в республике с генеральным директором "ДОМ.РФ" Виталием Мутко на встрече в Москве, сообщает... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T18:40
2022-03-30T18:40
республика мордовия
саранск
россия
экономика
мордовия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мар - РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов обсудил вопросы градостроения в республике с генеральным директором "ДОМ.РФ" Виталием Мутко на встрече в Москве, сообщает пресс-служба главы региона.Встреча состоялась в продолжение договоренностей по взаимодействию, которые были достигнуты во время рабочего совещания на площадке ДОМ.РФ осенью 2021 года. Тогда перед регионом ставилась задача – определить конкретные территории под строительство жилья."В ходе состоявшейся встречи были представлены четыре земельных участка на территории Саранска и проект жилого квартала "Ботаника". Здунов рассказал, что работа по этим территориям уже ведется, до конца весны планируется подготовить проект планировки территории, затем земля будет предложена инвесторам. С Мутко были обсуждены вопросы реализации проекта с привлечением финансовых возможностей ДОМ.РФ", - говорится в сообщении.На встрече была затронута проблема дальнейшего содержания в нормативном состоянии лифтового хозяйства республики. В настоящее время 232 лифта в многоквартирных домах Мордовии имеют срок эксплуатации свыше 30 лет и требуют первоочередной замены."Ещё одним важным вопросом повестки стало развитие паломническо-туристического кластера "Санаксарь – Темников", вошедшего в большой проект "Арзамас-Дивеево-Саров". ДОМ.РФ участвует в разработке его мастер-плана. Проект вошел в утвержденный главой государства отдельный перечень поручений по социально-экономическому развитию Мордовии", - отмечается в сообщении.Здунов предложил продолжить совместную работу в рамках компетенций Фонда ДОМ.РФ, в частности, по созданию туристско-агропромышленного кластера и развитию сельского туризма.
https://ria.ru/20220310/stroitelstvo-1777488804.html
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саранск, россия, экономика, мордовия
18:40 30.03.2022
 

"ДОМ.РФ" поможет Мордовии с градостроением

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСвязка ключей от квартир многоэтажного жилого дома
Связка ключей от квартир многоэтажного жилого дома - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мар - РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов обсудил вопросы градостроения в республике с генеральным директором "ДОМ.РФ" Виталием Мутко на встрече в Москве, сообщает пресс-служба главы региона.
Встреча состоялась в продолжение договоренностей по взаимодействию, которые были достигнуты во время рабочего совещания на площадке ДОМ.РФ осенью 2021 года. Тогда перед регионом ставилась задача – определить конкретные территории под строительство жилья.
"В ходе состоявшейся встречи были представлены четыре земельных участка на территории Саранска и проект жилого квартала "Ботаника". Здунов рассказал, что работа по этим территориям уже ведется, до конца весны планируется подготовить проект планировки территории, затем земля будет предложена инвесторам. С Мутко были обсуждены вопросы реализации проекта с привлечением финансовых возможностей ДОМ.РФ", - говорится в сообщении.
На встрече была затронута проблема дальнейшего содержания в нормативном состоянии лифтового хозяйства республики. В настоящее время 232 лифта в многоквартирных домах Мордовии имеют срок эксплуатации свыше 30 лет и требуют первоочередной замены.
Саранск - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
10 марта, 15:41Республика Мордовия
Стройотрасль Мордовии будет ориентироваться на российских поставщиков
"Ещё одним важным вопросом повестки стало развитие паломническо-туристического кластера "Санаксарь – Темников", вошедшего в большой проект "Арзамас-Дивеево-Саров". ДОМ.РФ участвует в разработке его мастер-плана. Проект вошел в утвержденный главой государства отдельный перечень поручений по социально-экономическому развитию Мордовии", - отмечается в сообщении.
Здунов предложил продолжить совместную работу в рамках компетенций Фонда ДОМ.РФ, в частности, по созданию туристско-агропромышленного кластера и развитию сельского туризма.

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