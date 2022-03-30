https://ria.ru/20220330/mordoviya-1780945870.html

"ДОМ.РФ" поможет Мордовии с градостроением

"ДОМ.РФ" поможет Мордовии с градостроением - РИА Новости, 30.03.2022

"ДОМ.РФ" поможет Мордовии с градостроением

Глава Мордовии Артём Здунов обсудил вопросы градостроения в республике с генеральным директором "ДОМ.РФ" Виталием Мутко на встрече в Москве, сообщает... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T18:40

2022-03-30T18:40

2022-03-30T18:40

республика мордовия

саранск

россия

экономика

мордовия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мар - РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов обсудил вопросы градостроения в республике с генеральным директором "ДОМ.РФ" Виталием Мутко на встрече в Москве, сообщает пресс-служба главы региона.Встреча состоялась в продолжение договоренностей по взаимодействию, которые были достигнуты во время рабочего совещания на площадке ДОМ.РФ осенью 2021 года. Тогда перед регионом ставилась задача – определить конкретные территории под строительство жилья."В ходе состоявшейся встречи были представлены четыре земельных участка на территории Саранска и проект жилого квартала "Ботаника". Здунов рассказал, что работа по этим территориям уже ведется, до конца весны планируется подготовить проект планировки территории, затем земля будет предложена инвесторам. С Мутко были обсуждены вопросы реализации проекта с привлечением финансовых возможностей ДОМ.РФ", - говорится в сообщении.На встрече была затронута проблема дальнейшего содержания в нормативном состоянии лифтового хозяйства республики. В настоящее время 232 лифта в многоквартирных домах Мордовии имеют срок эксплуатации свыше 30 лет и требуют первоочередной замены."Ещё одним важным вопросом повестки стало развитие паломническо-туристического кластера "Санаксарь – Темников", вошедшего в большой проект "Арзамас-Дивеево-Саров". ДОМ.РФ участвует в разработке его мастер-плана. Проект вошел в утвержденный главой государства отдельный перечень поручений по социально-экономическому развитию Мордовии", - отмечается в сообщении.Здунов предложил продолжить совместную работу в рамках компетенций Фонда ДОМ.РФ, в частности, по созданию туристско-агропромышленного кластера и развитию сельского туризма.

https://ria.ru/20220310/stroitelstvo-1777488804.html

https://ria.ru/20211216/mordoviya-1764126661.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

саранск, россия, экономика, мордовия