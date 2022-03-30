07:49 30.03.2022 (обновлено: 07:55 30.03.2022)
Украинские войска обстреляли Михайловку в ДНР
Украинские войска выпустили восемь снарядов калибром 122 миллиметра по Михайловке в ДНР
ДОНЕЦК, 30 мар - РИА Новости. Украинские войска в 07.20 обстреляли Михайловку в ДНР, выпущено восемь снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство республики в СЦКК.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению... н.п. Михайловка: выпущено 8 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.